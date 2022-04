Ex-Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) und der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk haben sich über Ostern einen erbitterten Streit über Deutschlands Russlandpolitik geliefert. Nach dem geplatzten Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Kiew hatte Gabriel den früheren Außenminister in Schutz genommen. Gemeinsam mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe Steinmeier »mehr als alle anderen in Europa« dafür getan, die Ukraine zu unterstützen, schrieb Gabriel in einem Gastbeitrag für den SPIEGEL.