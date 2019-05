Früherer SPD-Chef Gabriel will nicht mehr für den Bundestag kandidieren

Sigmar Gabriel will nach SPIEGEL-Informationen nicht wieder für den deutschen Bundestag kandidieren. Er soll die drei Vorsitzenden seiner regionalen SPD-Kreisverbände bereits Anfang Mai darüber unterrichtet haben.

Es hieß, dass der 59-Jährige schon länger entschieden sei, seine politische Laufbahn zu beenden. Zunächst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

Gabriel habe seine Entscheidung eigentlich nicht vor der Europawahl öffentlich machen wollen, um den Wahlkampf nicht unnötig zu destabilisieren, hieß es.

Gabriel war bis 2017 acht Jahre lang Chef der SPD und bekleidete mehrere Ministerposten. Seine Partei steckt zur Zeit in einer Krise. Kurz vor der Europawahl kommt sie laut einer Meinungsumfrage von SPIEGEL ONLINE nur noch auf knapp 17 Prozent, auch bei der Bürgerschaftswahl in Bremen drohen ihr starke Verluste.

In der Partei wird gemutmaßt, dass im Fall herber Niederlagen die Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles noch vor der angestrebten Wiederwahl im September gehen muss.

Seit Wochen kursieren Namen mehrerer möglicher Nachfolger an der Fraktionsspitze, darunter Martin Schulz, Arbeitsminister Hubertus Heil, Generalsekretär Lars Klingbeil und der nordrhein-westfälische Abgeordnete Achim Post.

Wer steckt hinter Civey-Umfragen?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Zur Erhebung seiner repräsentativen Umfragen schaltet die Software des 2015 gegründeten Unternehmens Websites zu einem deutschlandweiten Umfragenetzwerk zusammen. Neben SPIEGEL ONLINE gehören unter anderem auch der "Tagesspiegel", "Welt", "Wirtschaftswoche" und "Rheinische Post" dazu. Civey wurde durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.