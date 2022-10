Hintergrund dieser Aussagen ist ein Buch von Silvana Koch-Mehrin, in dem die frühere FDP-Politikerin thematisiert, dass sie mehrfach sexuell belästigt worden sei. Auch von Parteikollegen. Namen nennt sie nicht. Kubicki selbst hatte allerdings bereits 2010 in einem Interview mit der »Zeit« eben jenes Treffen mit Koch-Mehrin in Brüssel in ähnlichen Worten beschrieben, was Sandra Maischberger in ihrer Sendung zu Nachfragen wegen des Buchs von Koch-Mehrin veranlasste.