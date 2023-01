Silberbach verwies zudem auf den Richtermangel in Deutschland. »Es sorgt doch für Frust in der Bevölkerung, wenn Randalierer ungeschoren davonkommen, weil Verfahren verfristen.« So werde bei den Tätern den Eindruck erzeugt, »sie könnten tun und lassen, was sie wollen«. Der Deutsche Beamtenbund trifft sich am Montag in Köln zu seiner Jahrestagung.

Giffey wehrt sich gegen Kritik aus Bayern

Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey sagte der »Berliner Zeitung« mit Blick auf die massive Kritik der CSU am Umgang mit den Silvesterkrawallen: »Wenn in einer fast Vier-Millionen-Metropole 145 Chaoten Mist bauen, kann man nicht daraus folgern, dass alle anderen Einwohner hier auch Chaoten sind.« Bayern habe »vor der eigenen Tür einiges zu kehren, zum Beispiel in Sachen Reichsbürgertum«, betonte die SPD-Politikerin und fügte hinzu: »Ich gebe Herrn Söder ja auch keine Ratschläge.«