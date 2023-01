Polizei- und Rettungskräfte waren in der Silvesternacht in mehreren deutschen Städten bei ihrer Arbeit behindert sowie mit Böllern und Raketen beschossen worden. Besonders heftige Ausschreitungen gab es in Berlin.

Seither ist eine heftige Debatte über ein mögliches Böllerverbot oder gar ein Verbot von Schreckschusswaffen entbrannt. Auch über den Umgang mit Gewalttätern wird gestritten. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) zum Beispiel will abgehängten Jugendlichen auch mit verstärkter Jugendarbeit begegnen.