Silvesterkrawalle Rechts Rassismus, links Schweigen

Auf der linken Seite dagegen herrscht betretenes Schweigen. Wie gelähmt vermeiden es viele linke Politiker*innen, den migrantischen Hintergrund der möglichen Täter zu nennen.

Einige junge Männer, die in Kulturräumen sozialisiert wurden, die noch patriarchaler geprägt sind als die Mehrheitskulturen in Deutschland, haben ein Gewaltproblem. Sie nehmen unseren Rechtsstaat nicht ernst. Sie verachten ihn. Das ließe sich zwar auch über »biodeutsche« Neonazis oder einige Burschenschafter sagen. Aber an Silvester in Berlin waren es eher Jungs aus muslimisch geprägten Kulturräumen, die Krawall machten. Das auszusprechen ist nicht verboten, sondern nötig. Es tun aber leider oft nur konservative Politiker*innen, die damit am rechten Rand auf Stimmenfang gehen.