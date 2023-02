So gesehen Hopfen und Gates

Wieso kauft sich einer, der nach eigenen Angaben doch gar »kein großer Biertrinker« ist, bei einer Brauerei ein? Warum will Gates, der sich doch angeblich um die Gesundheit der Menschheit sorgt, nun ausgerechnet am Alkoholkonsum verdienen? Und überhaupt: Was will er uns da eigentlich einflößen?

Denn vielleicht ist alles noch mal anders. Vielleicht passt alles zusammen, vielleicht stecken Impf-Gates und diese saubere Brauerei schon viel länger unter einer Decke, nur schämen sie sich jetzt nicht mehr, es zuzugeben. Anders ist es nicht zu erklären: Heineken schmeckte doch schon immer wie wässrige Medizin.