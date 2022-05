der Bundeskanzler hat mich gebeten, mich bei Ihnen in seinem Namen für Ihren offenen Brief zu bedanken. Er ist gerade sehr mit Regierungshandeln beschäftigt und kann daher leider nicht jedem Unterzeichner und jeder Unterzeichnerin persönlich antworten. Ich darf Ihnen aber ausrichten, dass der Bundeskanzler sich überaus über Ihr Interesse an Politik freut. Dieses bürgerschaft­liche Engagement ist ein Zeichen gelebter Demokratie und Voraussetzung unserer gemeinschaftlichen Willensbildung. Ihr Brief, Ihre Unterschrift ist dafür ein wichtiger Beitrag.

Was nun die in Ihrem offenen Brief aufgeworfene Frage der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine betrifft: In dieser Sache darf es kein überstürztes Zögern geben, auch abwartender Aktionismus wäre fehl am Platz. Seien Sie also versichert, dass der Bundeskanzler Ihre Position aus den oben genannten Gründen vollumfänglich teilt und sich mit ganzer Kraft für deren Umsetzung einsetzen wird.

Mit freundlichen Grüßen

MR Oliver Tünkel-Zerrstraub

Ref. 622 Bundeskanzleramt