Am häufigsten wandten sich Menschen an die Beratungsstelle wegen rassistischer Diskriminierung. 43 Prozent der Anfragen bezogen sich auf diese Vorfälle. In 27 Prozent der Fälle ging es um Diskriminierungen aufgrund einer Behinderung, in 21 Prozent wegen des Geschlechts. Jede zehnte Anfrage bezog sich auf Benachteiligungen wegen des Alters.