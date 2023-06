In einem Brief an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), der der Nachrichtenagentur dpa vorliegt, drängen sie nach dem Urteil des Verfassungsgerichts nun auf eine Änderung des Parteiengesetzes. So wollen sie die Erhöhung der jährlichen Zuwendungen um 25 Millionen Euro ganz oder teilweise retten. Unterschrieben haben den Brief die Schatzmeistern von SPD, CDU, CSU, Grünen, FDP und Linken.