Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich in einem kurzen Statement zum Rücktritt des Generalsekretärs der CSU Stephan Mayer geäußert. Mayer hatte am Dienstagabend nach lediglich gut zwei Monaten im Amt seinen Rücktritt als Generalsekretär erklärt. Der 48-Jährige nannte dafür in einer schriftlichen Erklärung gesundheitliche Gründe.