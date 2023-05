Am 29. Mai 1993 hatten Rechtsextreme das Haus der Familie Genç in Solingen in Brand gesetzt. Das Ehepaar Genç verlor bei dem rassistischen Anschlag zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte. 17 Familienmitglieder wurden schwer verletzt. Der Anschlag gilt bis heute als eines der schwersten rassistischen Verbrechen in der Bundesrepublik.