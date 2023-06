Kostenlose Wasserspender und Kälteschutzräume

Auch die Möglichkeit von Kälteschutzräumen und kostenlosen Wasserspendern werde geprüft. Der Minister will dazu in Kürze Verantwortliche aus Pflege, Ärzteschaft, Kommunen, Ländern und Kliniken zusammenbringen und in einer »konzertierten Aktion« in den kommenden Wochen an einem nationalen Hitzeschutzplan arbeiten.