Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will seine »Zeitenwende« in der deutschen Außenpolitik mit einem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen für die Bundeswehr unterfüttern. Doch um das Extrabudget im Grundgesetz festzuschreiben, braucht die Ampelkoalition auch Stimmen aus der Opposition.

Bei einer ersten Beratung im Bundestag unterstrichen Kabinettsmitglieder die Notwendigkeit, die Mittel für die deutschen Streitkräfte massiv aufzustocken. »Es geht nicht um eine Militarisierung der Außenpolitik, aber um eines: Man muss kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen«, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP). Er kritisierte indirekt auch die vorherigen Bundesregierungen für ihren Umgang mit der Bundeswehr.

Man habe sich für das Sondervermögen entschieden, um »fünfzehn Jahre Vernachlässigung unserer Streitkräfte« zu beenden, so Lindner. Der FDP-Parteichef sprach von einer »Entscheidung historischen Charakters« und drängte die Abgeordneten der Union, den Gesetzentwurf zu unterstützen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte, nun sei nicht der Moment für »Parteispielchen«. Dobrindt: »Auftrag für Frieden in Europa« CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bekräftigte zunächst, die Union werde die Entscheidung der Koalition, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, mittragen. Dobrindt sprach dabei von einem gemeinsamen »Auftrag für Frieden in Europa«. Deutschland müsse angesichts der aktuellen Lage mehr helfen als bisher und die Ukraine in ihrer Selbstverteidigung stärken.

Mit Blick auf das Sondervermögen sagte Dobrindt: »Zeitenwende bedeutet keine Einmalzahlung an die Bundeswehr, sondern einen Dauerauftrag an unsere Verteidigungsfähigkeit«. Der CDU-Abgeordnete Mathias Middelberg sagte, Scholz habe explizit von einem »Sondervermögen Bundeswehr« gesprochen. Im Grundgesetz müsse daher klargestellt werden, dass die Mittel tatsächlich bei der Bundeswehr landen. Weniger als die Hälfte aller Puma-Schützenpanzern einsatzbereit Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) mahnte, die Gefallenen und Ermordeten in der Ukraine zeigten, was auf dem Spiel steht, sollte Putin den Krieg gewinnen. In den Ländern an der Ostflanke der Nato bestehe die Sorge, das nächste Opfer einer russischen Aggression zu werden. Lambrecht benannte die diversen Ausrüstungsmängel der Truppe. So seien von insgesamt 350 Puma-Schützenpanzern in Bundeswehr-Beständen derzeit nur 150 einsatzbereit. Von den insgesamt 51 Kampfhubschraubern des Typs Tiger könnten derzeit sogar nur neun abheben. Das solle mit dem Sondervermögen geändert werden.

Der AfD-Abgeordnete Peter Boehringer bezeichnete das Sondervermögen jedoch als »haushaltsrechtlich und verfassungsrechtlich« bedenklich. Die Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali nannte Putins Krieg gegen die Ukraine schrecklich«. Ein Sondervermögen für die Bundeswehr sei jedoch »absolut falsch« und werde den Krieg in der Ukraine nicht beenden. Scholz hatte die Errichtung eines 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögens für die Bundeswehr am 27. Februar, drei Tage nach der russischen Invasion in die Ukraine, angekündigt. Ziel sei eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, »die uns zuverlässig schützt«, sagte Scholz damals und sprach von einer »Zeitenwende«.

Grundgesetzänderung erfordert Zweidrittelmehrheiten Das Sondervermögen soll in Artikel 87a des Grundgesetzes verankert werden. Für Änderungen am Grundgesetz sind jedoch Zweidrittelmehrheiten in Bundestag und Bundesrat erforderlich.

Die Union hatte zuletzt jedoch angekündigt, dem Sondervermögen nur unter strikten Bedingungen zustimmen zu wollen. So wurde nach SPIEGEL-Informationen etwa eine Festlegung gefordert, dass die Milliarden in den kommenden Jahren wirklich bei der Truppe landen und nicht am Ende von anderen Ressorts beansprucht werden können.