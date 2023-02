CDU und SPD teilten nach ihrem dreieinhalbstündigen Treffen mit, dass sie am Montag weiterreden wollen. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sprachen von einer konstruktiven und ehrlichen Unterredung sowie Schnittmengen. Das Treffen der CDU mit den Grünen begann am Nachmittag und sollte bis in den Abend andauern. Wie der Tagesspiegel berichtet, seien die Grünen freundlich von den Christdemokraten empfangen worden. »Es soll heute ums Klima gehen – um das in der Koalition, aber auch um das in der Stadt«, sagte CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner.