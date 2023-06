Martina Renner, die sich seit Jahren mit der Szene beschäftigt und für die Linke im Bundestag sitzt, sagt: »Daniel W. hat eine eindeutige Neonazi-Biografie, die aus dem NSU-Umfeld zur AfD führt.« Es sei zudem ausgeschlossen, dass der AfD die nationalsozialistische Gesinnung nicht bekannt gewesen sei, so Renner. »Die Aufkleber auf dem Auto und die Verherrlichung der nationalsozialistischen Wehrmacht sind unmissverständlich. In so einer kleinen Stadt ist das unübersehbar.« Die Abgeordnete warnt zudem: »Wo Neonazis so akzeptiert seien, lebten viele andere Menschen gefährlich.«

Weitere Neonazi-Fälle in der AfD Thüringen

Daniel W. ist nicht die einzige Person mit Neonazi-Vergangenheit, die sich heute für die Thüringer AfD starkmacht. Martin S. etwa war in der Vergangenheit aktiv in der thüringischen Neonazi-Szene und ist seit mehreren Jahren als Fotograf bei öffentlichen AfD-Veranstaltungen zu sehen.

Nach Recherchen von MDR Thüringen und SPIEGEL stand S. von Anfang der Zehnerjahre bis 2018 mit zahlreichen Personen in Kontakt, die rechtsextremen Organisationen angehörten. Darunter waren Mitglieder der Neonazi-Organisation »Blood & Honour«, der Jugendorganisation der NPD, die sich heute »Die Heimat« nennt, der sogenannten »Freien Kameradschaften« sowie Akteure des neurechten Milieus. Er war auch selbst bei Veranstaltungen der Szene zugegen.

Auch der Nordthüringer AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Pohl beschäftigt mit Benedikt Kaiser jemanden, der in der Vergangenheit an Neonazi-Veranstaltungen sowie an Demonstrationen der NPD teilgenommen hat. Fotos zeigen ihn im Umfeld der Kameradschaft »Nationale Sozialisten Chemnitz« sowie der Hooligangruppe »NS-Boys«.

In dem vom Verfassungsschutz als »gesichert rechtsextrem« eingestuften Verlag »Antaios« war Kaiser jahrelang als Lektor, Redakteur und Autor tätig. Der Inhaber des Verlags, Götz Kubitschek, gilt als enger Vertrauter von Höcke. Kubitschek betreibt zudem den Blog »Sezession«, auf dem Kaiser weiterhin veröffentlicht.