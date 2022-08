Schlecht läuft es dagegen für die SPD. Die Partei von Kanzler Olaf Scholz käme bei einer Wahl am Sonntag nur noch auf 19 Prozent (minus zwei Prozentpunkte).

Die FDP kommt laut der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen auf sieben Prozent (plus eins) und die AfD auf zwölf Prozent (plus eins). Die Linke würde mit vier Prozent (minus eins) an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.