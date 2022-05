SPIEGEL-Sonntagsfrage Vorsprung der SPD auf Grüne schrumpft

Für seinen Kurs in der Ukrainekrise findet Scholz nicht zur Zustimmung – und seine Partei muss zusehen, wie die politische Konkurrenz davonzieht beziehungsweise aufschließt: Die Union vergrößert den Abstand zu den Sozialdemokraten, deren Vorsprung vor den Grünen wiederum schmilzt. Das zeigt die Auswertung der SPIEGEL-Sonntagfrage, erhoben vom Meinungsforschungsinstitut Civey.

Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die Union auf 27 Prozent. Die SPD würde 22 Prozent erhalten, vier Prozentpunkte weniger als noch kurz nach Kriegsbeginn. Die Grünen liegen bei 20 Prozent, also nur noch knapp hinter den Sozialdemokraten – die Differenz zwischen den Parteien bewegt sich innerhalb der statistischen Fehlertoleranz von bis zu 2,5 Prozentpunkten.

Das liegt vor allem an Zustimmungsverlusten der SPD, weniger an Zugewinnen der Grünen. Die haben sich seit etwa einem Monat bei 20 Prozent eingependelt, allerdings seit Beginn des Krieges in der Ukraine rund fünf Prozentpunkte zugelegt. Ein vergleichbares Umfragehoch erlebten die Grünen zuletzt im August vergangenen Jahres. Danach brachen sie allerdings wieder ein, kamen bei der Bundestagswahl auf 14,8 Prozent.