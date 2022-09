Bereits in derselben Bundestagsdebatte warfen SPD und Grüne der Linksfraktion vor, mit Wagenknecht eine Person ans Rednerpult gelassen zu haben, die dem Kriegstreiber Russland nach dem Mund rede.

Schneider, der 2016 in die Partei eingetreten war, kritisierte seine Partei wiederholt öffentlich. Nach der Bundestagswahl im vergangenen Jahr etwa schrieb er in einem Brief an die Partei- und Fraktionsspitzen: »Weshalb sollten die Menschen eine Partei wählen, bei der absehbar ist, dass ihre Fraktion im Deutschen Bundestag nicht an einem Strang ziehen, sondern sich in internen personellen oder inhaltlichen Auseinandersetzungen ergehen wird?«