Werden die Ideen tatsächlich konkreter, dürfte Berlin unter Zugzwang geraten. Wie bei allen Waffenexporten, auch an Nato-Partner, sind die Leoparden aus deutscher Fertigung mit einer sogenannten Endverbleibserklärung belegt. Spanien muss also erst aus Deutschland grünes Licht bekommen, wenn es die Panzer an die Ukraine abgeben will. Dem Vernehmen nach geht es um 10 bis 15 Leopard-2A4-Panzer, die als Teil einer größeren Lieferung an Spanien verkauft worden waren.

Das spanische Militär nutzt die Panzer derzeit nicht. Sie stehen laut »El País« seit zehn Jahren in einer Militärbasis im Norden Spaniens. Im trockenen Klima von Zaragoza, am Fuße der Pyrenäen, lassen sie sich besonders gut lagern. Empfindliche Materialien wie Öl und Batterien hat man entfernt. Die Panzer wieder instand zu setzen, würde wohl dennoch einige Zeit dauern.

Ähnliche Situationen kennt die Bundesregierung inzwischen gut. Schon vor Kriegsbeginn geriet die Regierung unter Druck, weil Estland alte DDR-Waffensysteme, die es vor Jahren von der Bundeswehr übernommen hatte, in die Ukraine liefern wollte. In diesem Fall zögerte Berlin ziemlich lange und erntete dafür deutliche Kritik aus dem Ausland. Später dann stellten auch die Niederlande ähnliche Anträge, dieses Mal ging es um Panzerfäuste aus deutscher Produktion. Die Anfrage, gestellt zwei Tage nach Kriegsbeginn, löste in Berlin einer Art Kettenreaktion aus. Kurz darauf entschied man sich, auch selbst Waffen zu liefern.

Bisher kein Exportantrag aus Spanien

Könnte eine mögliche Anfrage aus Spanien einen ähnlichen Effekt auslösen? Im zuständigen Bundeswirtschaftsministerium ist bislang zwar kein offizielles Exportgesuch aus Spanien eingegangen, doch aus dem Ministerium von Robert Habeck (Grüne) heißt es vielsagend, man habe bislang keinen Exportantrag in die Ukraine negativ entschieden. Auch bei einer möglichen Anfrage zu den Leopard-Systemen aus Spanien würde es wohl bei dieser Linie bleiben. Allein entscheiden allerdings kann Habeck die Sache nicht, das müsste im Bundessicherheitsrat geschehen. Im Konsens.

Die wichtigste Frage ist also, wie sich Olaf Scholz verhält. Bisher hatte der Kanzler die Lieferung von modernen Kampfpanzern stets abgelehnt und sich darauf berufen, dass kein Partnerstaat bislang neue Panzer an die Ukraine abgebe. Stattdessen wird das Prinzip des Ringtauschs praktiziert: Osteuropäische Staaten liefern ihre Panzer, die noch in Russland hergestellt wurden, in die Ukraine und erhalten dafür von Deutschland und anderen Partnern modernen Ersatz. Mit Tschechien etwa gab es einen solchen Deal.