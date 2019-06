+++ Newsblog +++ CDU hält an Koalition mit SPD fest

SPD-Chefin Andrea Nahles tritt nach innerparteilicher Kritik a ls Fraktions- und Parteivorsitzende zurück. Am Montag werde sie im Parteivorstand ihren Rücktritt vom Parteivorsitz und am Dienstag in der Bundestagsfraktion ihren Rücktritt vom Fraktionsvorsitz erklären. Die CDU will Insidern zufolge die Koalition mit der SPD fortsetzen. "Wichtig ist, dass die CDU nun ihre Verantwortung zur Koalition und Regierungsarbeit betont", heißt es in Parteikreisen vor der für den Abend geplanten Klausurtagung des Bundesvorstands. Deutschland müsse handlungsfähig sein. Alle in der CDU sollten die eigene Bereitschaft verdeutlichen, weiter dem Regierungsauftrag gerecht zu werden, hieß es in der CDU-Führung. Die Parteispitze will sich demnach noch vor Beginn der Spitzenklausur am späten Nachmittag über das weitere Vorgehen beraten. 6/2/19 10:32 AM "Wir sollten jetzt keine Schnellschüsse machen", sagt SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach dem SPIEGEL. Er plädiert für eine kommissarische Lösung an der Parteispitze, und in der Fraktion solle der geschäftsführende Fraktionsvorstand übernehmen. "Wir sollten die Wahl am Dienstag verschieben, um jetzt in Ruhe die Wahlen und die vergangenen Tage aufzuarbeiten", sagt Lauterbach. Ralf Hirschberger / dpa Karl Lauterbach 6/2/19 10:29 AM Auch Grünen-Politikerin Renate Künast äußerte sich via Twitter - wenn auch nicht wortwörtlich - zur Entwicklung in der SPD. 6/2/19 10:28 AM Auch Vizekanzler Olaf Scholz äußerte sich auf Twitter und zollte Nahles Respekt: Er bedauere die "persönliche Entscheidung". Sie habe einen Erneuerungsprozess begonnen. Er rief die Genossen auf, zusammenzubleiben und "die nächsten Schritte" gemeinsam zu gehen. 6/2/19 10:27 AM Der Europa-Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), beklagt in einem Tweet schlechten Stil bei den Führungsquerelen seiner Partei: "Liebe Andrea Nahles! Der öffentliche Umgang mit Dir war schändlich. Einige in der SPD sollten sich schämen. Du hast Dich nach Kräften bemüht, manche Wunde der Vergangenheit endlich zu heilen. Danke für Deinen Einsatz! Respekt für diese Entscheidung." 6/2/19 10:19 AM "Die SPD braucht eine Entgiftung", sagt der frühere Parteichef Sigmar Gabriel . "Solange die SPD sich nur mit sich selbst beschäftigt, solange es nur um das Durchsetzen oder Verhindern von innerparteilichen Machtpositionen geht, werden die Menschen sich weiter von uns abwenden", sagt Gabriel der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" . Er mahnt Versöhnung an und die Wiederentdeckung dessen, was die Partei einst stark gemacht habe – das ehrliche Interesse an den Menschen des Landes und einen freundlichen und solidarischen Umgang nach innen und außen. https://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Niedersachsen/Nahles-Ruecktritt-in-SPD-Sigmar-Gabriel-fordert-Entgiftung Sigmar Gabriel 6/2/19 10:16 AM Parteichef Bernd Riexinger ruft die SPD zu einer Änderung ihres Kurses auf: Statt dem Personalwechsel sei ein Politikwechsel nötig: „Weg mit Hartz IV, höhere Mindestlöhne, bessere Mieten- und Baupolitik, Klimaschutz, Kampf gegen Pflegenotstand und eine friedlichere Außenpolitik“, schreibt er auf Twitter. Sonst gehe die Krise weiter. 6/2/19 10:12 AM Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck setzten nach Nahles Ankündigung auf eine schnelle Nachfolgeregelung. «Respekt, dass Andrea Nahles hier eine klare Entscheidung trifft», teilten Baerbock und Habeck am Sonntag mit. «Wir hoffen, dass die SPD rasch ihre Personalfragen klärt und sich dann mit neuer Kraft auf ihre Aufgaben konzentrieren kann.» Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Annalena Baerbock und Robert Habeck 6/2/19 10:12 AM Parteichef Bernd Riexinger ruft die SPD zu einer Änderung ihres Kurses auf: Statt dem Personalwechsel sei ein Politikwechsel nötig: „Weg mit Hartz IV, höhere Mindestlöhne, bessere Mieten- und Baupolitik, Klimaschutz, Kampf gegen Pflegenotstand und eine friedlichere Außenpolitik“, schreibt er auf Twitter. Sonst gehe die Krise weiter. 6/2/19 10:11 AM Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel , sieht die große Koalition vor dem Zerfall. «Nicht nur die SPD befindet sich in Auflösung, auch die GroKo wandelt nur noch als Untoter über die politische Bühne», sagte Weidel am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. «Tag für Tag fallen mehr und mehr Glieder von ihr ab.» 6/2/19 10:07 AM Der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Dietmar Bartsch , zollt Andrea Nahles Respekt für ihre Entscheidung. "Hochachtung vor Andrea Nahles. So brutal darf Politik nicht sein. Vielleicht denken wir darüber alle einfach nur nach." Show more Tickaroo Liveblog Software