SPD auf Chefsuche Mutlos, ratlos, führungslos

Führung bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für Werte, Menschen, Organisationen oder gar ein Land. Jeder, der Teil einer Führung ist, muss das wissen und sich dieser Aufgabe und dieser Verantwortung stellen.

Soweit die Theorie.

Was gegenwärtig in der SPD stattfindet, also die Neubestimmung der Führung einer sich in einer Existenzkrise befindlichen Partei, wird diesem Anspruch nicht nur nicht gerecht - sie ignoriert ihn. Es herrscht die organisierte Verantwortungslosigkeit.

Wer in diesen Tagen mit Mitgliedern oder Wählern spricht, erntet Kopfschütteln oder Zynismus. Selbst manche, die an den Entscheidungen beteiligt waren, räumen hinter vorgehaltener Hand ein: "Das geht alles so gar nicht."

Das jetzt gewählte Verfahren, in dem sich jeder auf den Vorsitz der Partei bewerben kann, demonstriert nicht Verantwortungsbewusstsein, sondern Mutlosigkeit, Ratlosigkeit und Führungslosigkeit. Das einzige bisher erkennbare Ergebnis ist ein immer offener zu Tage tretendes Machtvakuum, gepaart mit Orientierungs- und Richtungslosigkeit. Und das in einer Regierungspartei einer Großen Koalition, die damit begründet wurde, dass diesmal alles anders werde. In der Regierung wie in der Partei.

Zum Autor DPA Matthias Machnig (59) war von Oktober 2014 bis April 2018 beamteter Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, davor war er Wirtschaftsminister in Thüringen, Staatssekretär im Bundesumweltministerium und Bundesgeschäftsführer der SPD. Heute arbeitet er in der Wirtschaft.

Es wurde alles anders, aber nichts besser.

Ferdinand Lasalle wusste: Politik beginnt damit, zu sagen was ist.

Die SPD befindet sich in ihrer grundlegendsten Identitäts- und Existenzkrise seit ihrer Gründung vor 156 Jahren. Es muss also darum gehen, der Partei wieder eine Zukunft zu geben.

Verfahren sind keine Antwort. Dem Wähler sind Verfahren egal. Sie entwickeln keine Idee, was zukunftsorientierte sozialdemokratische Politik sein könnte.

Nur noch 11,5 Prozent würden nach Umfragen derzeit die SPD wählen.

Nur noch 2 Prozent glauben, die SPD habe Antworten auf die Zukunftsfragen.

Nur wenn sich das ändert, hat die SPD selbst eine Zukunft. Deshalb muss alles auf den Prüfstand, ohne Tabus, ohne Denkverbote, ohne Angst.

Die SPD ist in den letzten Jahren nicht an Personen gescheitert. Sie ist daran gescheitert, dass in der Partei zu zentralen Fragen über Richtung, Programm, Strategie und Kultur kein Konsens herrscht. Dieses Vakuum wurde häufig hinter Formeln und Scheinkompromissen versteckt.

Der Burgfrieden aber hatte eine bittere Nebenwirkung: Die Partei verlor ihr Profil, ihre Richtung, vor allem ihre Glaubwürdigkeit. Der Burgfrieden hielt auch nicht lange, die innerparteiliche Zerrissenheit und der Taktizismus flammten immer wieder auf. Sie führten zum Autoritätsverlust des jeweiligen Spitzenpersonals und schließlich zu seinem Scheitern.

Das wird wieder passieren, wenn es nicht gelingt, Klarheit über Richtung, Programm, Strategie und Kultur zu schaffen. Darüber muss jetzt gesprochen werden, denn viele neue Versuche wird der Wähler der SPD nicht lassen. Warum auch? Es gibt keine Existenzgarantie für Parteien in der Demokratie. Auch keine für eine Regierung, die - je nach Umfrage - eine Zustimmung zwischen 23 und 30 Prozent in der Bevölkerung hat. Es ist der niedrigste Wert, der je gemessen wurde. Diese Regierung ist Geschichte, auch wenn sie noch im Amt ist.

Bevor es also um Verfahren oder das Personal geht, müssen zuallererst Antworten gegeben werden - auf Fragen, die auf dem Tisch liegen. Sie müssen nicht nur in der SPD gegeben werden, sondern der gesamten Bevölkerung. Jeder oder jede, der oder die für die SPD Verantwortung übernehmen will, muss diese Fragen glasklar beantworten. Eine Politik der Uneindeutigkeit wird die Öffentlichkeit kaum hinnehmen und schon gar nicht als Erneuerung oder Aufbruch verstehen.

Es geht um diese Fragen:

Fortsetzung der Groko - ja oder nein?

Kampf um neue Mehrheiten links der Mitte - oder koalitionspolitische Beliebigkeit?

Regeln für den digitalen Kapitalismus - oder Laissez-faire?

Faire Verteilung von Einkommen und Löhnen - oder Festhalten am verteilungspolitischen Status quo ?

? Vorrang für Investitionen - oder Festhalten am Fetisch der schwarzen Null?

Klimapolitik mit Zielen, aber ohne Instrumente - oder eine ökologische Industriepolitik für eine wirklich nachhaltige Transformation?

Wie weiter bei der Migrations- und Integrationspolitik?

Diese Liste ließe sich leicht verlängern. Denn es herrscht vor allem Unklarheit über den Kurs und den Inhalt der SPD. Viele Wähler wissen nicht mehr, wofür die Partei noch steht. Der Eindruck einer mehrheitsbeschaffenden Funktionspartei verfestigt sich auf Kosten der Glaubwürdigkeit.

Und all diese Probleme soll nun eine Mitgliederbefragung über den Vorsitz lösen?

Die Erfahrungen mit Mitgliederbefragungen sind - freundlich formuliert - zwiespältig. Die 1993 durchgeführte Befragung in der SPD brachte keine klare Mehrheit für einen der drei Kandidaten (Scharping, Schröder, Heidemarie Wieczorek-Zeul - welch ein Kandidatenreigen im Vergleich zu heute!). Sie brachte auch keine richtungspolitische oder programmatische Klarheit. Das Ergebnis war Mannheim, der Sturz des Vorsitzenden Rudolf Scharping auf offener Bühne.

Die Erfahrung der Union ist keineswegs ermutigender. Immerhin standen die beiden aussichtsreichsten Kandidaten der jüngsten Wahl zum Vorsitz für unterschiedliche Richtungen der Partei. Kramp-Karrenbauer für das Weiter-so der Merkel-CDU, Merz für ein Zurück in die Zeit vor der Merkel-CDU. Das Ergebnis war denkbar knapp, von einer Klärung des Kurses aber ist bis heute nichts zu bemerken. Weder ist die Partei inhaltlich oder richtungspolitisch befriedet, noch steigen die Zustimmungswerte.

Auch die Grünen hatten ihre Mitgliederbefragung. Ergebnis: Robert Habeck, jetziger Politpopstar und gefühlter Zukunftskanzler, verlor. Aus heutiger Sicht kaum nachvollziehbar.

All das zeigt: Mitgliederbefragungen mögen modern und partizipativ wirken, sind per se aber keine Lösungen für grundlegende Probleme. Sie delegieren Verantwortung, weil Führungsgremien und Führungspersonal entscheidungsunfähig sind oder sich davon taktische Vorteile versprechen.

Der Eindruck einer kopflosen Selbsterfahrungsgruppe

Die SPD allerdings veranstaltet dieses Spiel in der krisenhaften Phase ihres Niedergangs. 23 Regionalkonferenzen werden der Öffentlichkeit vorführen, wie tief gespalten und orientierungslos die Partei ist. Vertrauen wird die Partei mit diesem Verfahren nicht gewinnen. Sie wird den Eindruck einer kopflosen Selbsterfahrungsgruppe befördern.

Erschwerend kommt hinzu, dass das Auswahlverfahren nach dem Motto abläuft: "Wer will nochmal, wer hat noch nicht?" Anders ist nicht zu erklären, dass die Troika der Übergangsvorsitzenden und stellvertretenden Parteivorsitzenden schon zu Beginn erklärte, sie stünde für das dauerhafte Amt des Vorsitzes nicht zur Verfügung.

Stellvertreter aber, die nicht an die Spitze wollen, wenn sie gebraucht werden, sollten ihr Amt aufgeben und auch nie wieder dafür kandidieren. Sie wollen offensichtlich keine Verantwortung übernehmen und auch nicht führen. Auch eine Reihe der Bundesminister hat erklärt, nicht zur Verfügung zu stehen. Gleiches gilt für die Ministerpräsidenten. So gibt man das Amt der Beliebigkeit preis. Es gilt die Parole: "Rette sich wer kann."

Es sei nur daran erinnert: Wir sprechen über die Partei August Bebels, Willy Brandts, Helmut Schmidts, Jochen Vogels, Gerhard Schröders, Franz Münteferings, Sigmar Gabriels oder starker Frauen wie Heidemarie Wieczorek-Zeul, Ingrid Matthäus-Maier, Hertha Däubler-Gmelin, Brigitte Zypries und Andrea Nahles.

SPD-Verfahren für den Parteivorsitz Der Zeitplan im Überblick: 1. Juli: Bewerbungen Ab diesem Tag können Zweierteams oder Einzelbewerber ihre Kandidatur für den SPD-Vorsitz einreichen. Für eine Kandidatur benötigen sie die Unterstützung von mindestens fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband. 1. September: Regionalkonferenzen Die Bewerbungsfrist endet. Die Kandidaten präsentieren sich danach in 23 Regionalkonferenzen der Basis. Fünf Wochen lang können sie bei den Mitgliedern für sich werben. Der Auftakt ist am 4. September in Saarbrücken, der Abschluss am 12. Oktober in München. 14. Oktober: Basisentscheid Die rund 440.000 SPD-Mitglieder dürfen in einem Basisentscheid ihren Kandidaten oder ihr Kandidatenteam für die Parteispitze bestimmen. 26. Oktober: Ergebnis des Mitgliedervotums Das Ergebnis des Mitgliederentscheids soll vorgestellt werden. Sollte kein Kandidat beziehungsweise kein Doppelteam über 50 Prozent der Stimmen erhalten, soll es einen Stichentscheid zwischen den beiden Erstplatzierten geben. Die Wahl ist rechtlich nicht bindend, politisch dürfte der Parteitag aber kaum am Votum der Mitglieder vorbeikommen. 6. bis 8. Dezember: Parteitag In Berlin kommt der Bundesparteitag der SPD zusammen. Er soll den oder die Gewinner des Mitgliederentscheids formell an die SPD-Spitze wählen - und über die Halbzeitbilanz der Großen Koalition entscheiden.

Klar ist: Wer nicht mal mehr an der Eingangstür des Willy-Brandt-Hauses rütteln will, der braucht über das Kanzleramt gar nicht erst nachzudenken.

Bei der Bestimmung des Spitzenpersonals geht es auch darum, ob die Partei personell überhaupt noch konkurrenzfähig im Parteienwettbewerb ist, ob die häufig beschworene Erneuerung nun endlich stattfindet oder semantische und organisationspolitische Kosmetik bleibt.

Ich will und kann mir unser Land ohne eine starke Sozialdemokratie nicht vorstellen. Ohne eine starke SPD wird unsere Gesellschaft politisch, demokratisch, sozial, richtungs- und reformpolitisch ärmer. Die CDU kann die SPD nicht ersetzen, weil sie im Kern eine Wirtschaftspartei ist. Das gleiche für die Grünen, die im Kern eine Umweltpartei sind.

Von Taktik haben alle Mitglieder und Wähler die Nase voll

Moderne Politik im 21. Jahrhundert darf nicht eindimensional sein, auch nicht die sozialdemokratische. Es geht darum, in der vor uns liegenden Umbruchphase eine Politik zu definieren, die integral ist, die Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik verbindet, sich über die dabei entstehenden Zielkonflikte im Klaren ist und politische Antworten darauf gibt.

Ich hoffe, dass die Partei sich besinnt und sich der Bedeutung der Entscheidungen der nächsten Monate bewusst wird.

Ich hoffe, dass die taktischen Refugien endlich verlassen werden. Von Taktik haben alle Mitglieder und Wähler die Nase voll. Sie hat dazu geführt, dass die Partei vor allem als mehrheitsbeschaffende Funktionspartei wahrgenommen wird. Über das Schicksal von Funktionsparteien sollte sich niemand Illusionen machen.

Es geht um die Zukunft der sozialen Demokratie in Deutschland. Die SPD hat die Kraft dazu, diese Demokratie maßgeblich zu gestalten, das hat sie in ihrer Geschichte immer wieder gezeigt. Aber dazu waren immer schon erforderlich: Mut, Klarheit, Verantwortung und Identität.

Es ist höchste Zeit.