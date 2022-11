Mit Blick auf den Wechsel in die CSU lobte Post den guten Umgang innerhalb der Partei. »Mir hat immer schon gefallen, wie unkompliziert der Umgang mit den CSU-Kollegen war. Einer meiner besten persönlichen Freunde wurde Peter Ramsauer. Und in München ist es auch so, dass ich nicht nur einen kollegialen, sondern einen freundschaftlichen Umgang hatte«, ließ er den SPIEGEL wissen. Deutliche Kritik äußerte er hingegen am Ton innerhalb der SPD. »Natürlich wird in der Politik manchmal mit harten Bandagen gekämpft. Aber einen solchen Umgang wie in der SPD gibt es sicher nicht noch mal.«