Chefsuche bei der SPD Die Häme kam verfrüht

Spielstätte

Das Bürgerzentrum Neue Vahr im Bremer Osten. Der Stadtteil Neue Vahr wurde in den 60er Jahren als größtes Bauvorhaben in Europa am Reißbrett geplant und avancierte zum Inbegriff sozialdemokratischer Wohnungsbau-Politik der Sechzigerjahre. Heute kämpft der Stadtteil mit zahlreichen Problemen. Viele der knapp 20.000 Bewohner sind arbeitslos und leiden unter Armut, die Zahl der Hartz-IV-Empfänger ist exorbitant hoch. Rund 50 Prozent der Bürger haben einen Migrationshintergrund. Die große Idee vom schönen neuen Wohnen ist mit den Jahrzehnten, vorsichtig formuliert, arg verblasst. So ist das ja oft mit einst großen Ideen. Womit wir bei der deutschen Sozialdemokratie wären.

Ausgangslage

Dass die Partei nun in einem fünfmonatigen Prozess ein neues Führungsduo sucht, ist ihrer extremen Notlage geschuldet. Dass ganze sieben Teams und ein Einzelbewerber zur Wahl stehen und am Ende die Basis entscheiden darf, ebenfalls. Erst der buchstäbliche Kampf ums Überleben hat die Partei bewogen, einmal alles anders zu machen.

Vor Beginn der insgesamt 23 Regionalkonferenzen war der Spott gewaltig. Nach den ersten vier Veranstaltungen muss man sagen: die Häme war verfrüht. Die Veranstaltungen funktionieren, sie sind kurzweilig, erfrischend und lassen sogar Raum für ein paar Inhalte. Und die Basis beweist, dass diese Partei noch weit lebendiger ist als ihr blasses Führungspersonal zuletzt vermuten ließ. Nach Saarbrücken kamen 700 Genossen, nach Hannover 850, nach Bernburg (Saale) kamen weit mehr Interessierte als Stühle vorhanden waren - ins Bürgerzentrum Neue Vahr ebenfalls.

Aktueller Spielstand

Eine seriöse Prognose über den Ausgang des Rennens lässt sich nicht geben. Repräsentative Umfragen bei den rund 420.000 stimmberechtigten Genossen liegen glücklicherweise nicht vor. Man darf sich also ganz auf Auftritt und Inhalt der Bewerber konzentrieren. Auch das macht die Sache spannend und Interessant.

Die (sehr mutmaßlichen) Favoriten

In den ersten vier Regionalkonferenzen haben sich vor allem zwei Teams in den Vordergrund gedrängt, die zu Beginn nicht alle auf der Rechnung hatten. Michael Roth und Christina Kampmann sind nicht nur die jüngsten Bewerber im Feld, sie präsentieren sich auch so betont frisch und dynamisch, als handele es sich um eine Castingshow auf ProSieben. Für ältere Genossen mag ihre Dauergutgelauntheit verstörend wirken, habituell war die SPD schließlich lange chronisch griesgrämig unterwegs. Doch nicht nur die Jüngeren finden offenkundig Gefallen an dieser neuen Art. Kampmann und Roth erhalten viel Applaus. Zudem vermitteln die den Eindruck, wirklich siegen zu wollen. Kein zweites Paar scheint sich so Gagschreiber-mäßig auf die Auftritte vorzubereiten. Heraus kommen Pointen wie: "Die SPD ist ja der Claudio Pizarro der Parteienwelt" oder "Demokratie ist kein Pizzadienst".

Mohssen Assanimoghaddam/dpa Kandidaten-Duo Michael Roth und Christina Kampmann

Den lautesten Applaus erhielt (auch) in Bremen Karl Lauterbach für seine knallharte Absage an die aktuelle Bundesregierung. "Wir müssen raus aus der Großen Koalition. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren." Lauterbach und seine Mitbewerberin, die Umweltexpertin Nina Scheer, sind die einzigen Kandidaten, die die Basis noch Ende des Jahres über einen sofortigen Ausstieg abstimmen lassen und eine klare Ausstiegsempfehlung geben wollen. Damit scheinen sie nicht nur bei einer Minderheit einen Nerv zu treffen

Vizekanzler Olaf Scholz und Bewerbungspartnerin Klara Geywitz muss man ebenso auf der Rechnung haben wie die sächsische Staatsministerin für Integration, Petra Köpping, und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. Beide Polit-Paare zählen zum konservativeren Teil des Bewerberfeldes. Sie sorgen bei den Konferenzen selten für Jubelstürme. Man darf aber davon ausgehen, dass ihre Prominenz, ihre Unaufgeregtheit und die dadurch verkörperte Grundsolidität von vielen Mitgliedern der Basis geschätzt werden. Die wenigsten von Ihnen werden auch nur eine der 23 Regionalkonferenzen besuchen.

Kontroverse der Partei

War auch in Bremen die Frage, welches Team eher in der Großen Koalition bleiben und welches sie vorzeitig verlassen will. Kurz nach Lauterbachs deutlicher Absage an das Bündnis, reagierte Boris Pistorius mit einer feinen Spitze. "Wir brauchen eine Fantasie, die weiter reicht als die Frage, ob wir ein Jahr früher aus der Großen Koalition aussteigen oder nicht." Auch diese Aussage kam im Publikum gut an. Während Ralf Stegner bekundete, dass sich eine Partei, die sich über Koalitionen definiere, klein mache, will Olaf Scholz den Verbleib von den anstehenden Verhandlungen über Klimaschutz und die Grundrente abhängig machen. Die K-Frage wird den Wettbewerb weiter prägen.

Kurzer Kassensturz

Alle Teams hatten prima Ideen für eine gerechtere Gesellschaft im Angebot. Mit der Gegenfinanzierung wollten sich die Kandidaten indes nicht groß aufhalten. Hätte es im Saal eine Registrierkasse gegeben, hätte diese andauernd gebimmelt. Und am Ende hätte eine Hunderte Milliarden schwere Rechnung gestanden.

Satz des Tages

Kam von Ralf Stegner, der an der Seite von Gesine Schwan bislang fest gewillt scheint, seine inoffizielle Rolle als Sinnbild des sozialdemokratischen Elends loszuwerden. Hätten Willy Brandt und Egon Bahr damals nur auf die Umfragen gestarrt, rief Stegner den Genossen in Bremen zu, dann hätte es die Ostpolitik der 70er Jahre nie gegeben. "Man muss das leidenschaftlich vertreten, was man wichtig findet." Für eine lange Zeit demoskopiegesteuerte Sozialdemokratie könnte dies ein Schlüsselsatz sein.

Aufreger der Partie

Boris Pistorius wurde aus dem Publikum gefragt, ob der Staat weiter die Kosten für Polizeieinsätze rund um die Spiele der Fußball-Bundesliga übernehmen soll. Die Stadt Bremen will diese Sicherheitskosten gern der Deutschen Fußball Liga (DFL) überlassen.

Pistorius hält nichts von dieser Idee. "Ich will jetzt mal ganz klar sagen: Der Fußball ist nicht die Melkkuh der Nation", sagte er und wurde ausgebuht. Angesichts von Millionengewinnen im Profifußball hielt sich das Mitleid der Genossen offenbar im Grenzen.

Nächstes Spiel:

Montagabend in Friedberg (Hessen). Stadthalle. Anpfiff: 18.30 Uhr.