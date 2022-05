SPD-Co-Chef Lars Klingbeil hat Fehler im Umgang mit Russland eingeräumt und will daraus auch Rückschlüsse im Verhältnis zu China ziehen. »Wir hatten immer einen politisch-gesellschaftlichen Konsens in diesem Land, dass wir eng an der Seite Russlands stehen wollen, dass wir die Nähe zu Russland suchen«, sagte Klingbeil am Sonntagabend dem Sender »Phoenix«. »Das war in der Wirtschaft so, wenn es um Gas, wenn es um Öl-Lieferungen ging, aber auch politisch haben wir immer wieder darauf gedrungen, dass es einen engen politischen Konsens mit Russland gibt.«