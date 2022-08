Tenor: Sie entlasten stärker wohlhabendere Menschen als jene, die es am allernötigsten hätten. Kurz nach Lindners Präsentation urteilt SPD-Fraktionsvize Achim Post, die vorgeschlagenen Maßnahmen würden »hohe Einkommen besonders stark entlasten und sind damit noch nicht ganz ausgewogen«.

Andere, geradezu versöhnliche Töne schlägt nun hingegen SPD-Parteichef Lars Klingbeil an. Gegenüber dem SPIEGEL zeigt sich Klingbeil demonstrativ offen für Lindners Vorschläge. »Es ist richtig, dass sich Finanzminister Lindner mit seinen Vorschlägen konstruktiv an der Debatte um Entlastungen beteiligt«, sagte Klingbeil. »Zusätzlich zu den 30 Milliarden Euro, die in den ersten beiden Entlastungspaketen auf den Weg gebracht wurden, braucht es weitere, gezielte Entlastungen, wenn ab Oktober die Gasumlage auf die erhöhten Energiepreisen noch mal oben drauf kommt. Dazu können auch steuerliche Entlastungen gehören.«