Die AfD ist in den Umfragen auf dem Vormarsch, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern. Dort besetzt die größtenteils rechtsextreme Partei nun auch erstmals zwei politische Posten mit Gewicht: ein Landratsamt in Thüringen und ein Rathaus in Sachsen-Anhalt. Mit dem Erfolg der AfD entbrennt auch eine neue Ost-Debatte: Ist Ostdeutschland rechter? Warum bekommt die Region den Rassismus nicht in den Griff?