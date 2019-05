Zoff um Nahles Sozialdestruktive Partei Deutschlands

Die SPD setzt ihren Selbstzerstörungskurs fort. Nach den schweren Wahlniederlagen in Europa und Bremen traf sich die Bundestagsfraktion am späten Nachmittag zu einer Sondersitzung. Andrea Nahles hat die Machtfrage gestellt - am kommenden Dienstag gibt es eine vorgezogene Wahl des Fraktionsvorsitzes. Regulär hätten die Abgeordneten erst im September über die Führung abgestimmt.

Doch dann verlangte der nordrhein-westfälische Abgeordnete Michael Groß am Tag nach den Wahlen eine Sondersitzung: Es müsse klargestellt werden, ob die Fraktion noch hinter Nahles stehe. Nahles ging in die Offensive, das müsse jetzt geklärt werden, sagte sie. Wer einen anderen Kurs wolle, solle doch bitte kandidieren.

Doch geklärt wird bei der SPD gerade gar nichts. Einen Gegenkandidaten zu Nahles gibt es bislang nicht. Breite Unterstützung für sie aber auch nicht. Viele Abgeordnete fühlen sich erpresst. Nahles habe sich und die Fraktion in eine Sackgasse manövriert, sagen ihre Kritiker. Die SPD steuert auf eine Lage zu, in der es keine Gewinner geben könnte.

Schon vor der Fraktionssitzung gab es am Mittwoch massive Unmutsäußerungen über Nahles. Er könne das Vorziehen der Wahl "überhaupt nicht nachvollziehen", sagte der Vorsitzende der niedersächsischen Landesgruppe Johann Saathoff, dem Sender Phoenix. Das sei " kein Zeichen von Führungsstärke". Er gehe davon aus, dass es bei der Wahl am Dienstag einen Gegenkandidaten geben werde, so Saathoff.

Auch Ex-Parteichef Martin Schulz kritisierte am Mittwoch erneut das Vorgehen von Nahles - teilte aber auch mit, er werde selbst nicht für den Fraktionsvorsitz kandidieren.

You got mail: Alle SPD-Abgeordneten erhielten eben folgende persönliche Erklärung von ⁦@MartinSchulz⁩ - er kandidiert nicht, schildert auch nochmal Hintergründe des 4-Augen-Gesprächs mit Nahles. ⁦@DerSPIEGEL⁩ ⁦@SPIEGELONLINE⁩ pic.twitter.com/Fsk2pScvVj — Veit Medick (@vmedick) 29. Mai 2019

Der Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels fordert eine Trennung von Partei- und Fraktionsvorsitz. "Wir müssen personelle und inhaltliche Konsequenzen ziehen", sagte Gremmels dem SPIEGEL.

Der Abgeordnete aus Kassel ist seit Kurzem Vorsitzender des SPD-Bezirks Hessen-Nord. Im Gegensatz zu vielen anderen Teilen Deutschlands konnte dort die SPD bei der EU-Wahl ihrer Mehrheit noch verteidigen.

Gremmels sagte weiter, es könne nicht nur um Personalfragen gehen, inhaltlich müsse etwas geschehen: "Mit 15,8 Prozent muss man es nicht mehr allen recht machen, sondern klare Kante zeigen."

Lauterbach wirft Kritikern Feigheit vor

Eine Stunde später als geplant begann gegen 16 Uhr die Sondersitzung der Fraktion. Schon die Bedingungen rund um das Treffen zeigten, wie groß die Nervosität ist: Mitarbeiter und Gäste mussten anders als sonst draußen bleiben, eine öffentliche Stellungnahme vor Beginn der Sitzung ließ Nahles kurzfristig absagen.

Zu Beginn der Sitzung erklärte Nahles Teilnehmern zufolge noch mal ihr Vorgehen. Sie wolle Vertrauen erneuern und bitte um Klarheit. Ihr Dauerkritiker Florian Post, ein Vertrauter von Ex-Parteichef Sigmar Gabriel, forderte dann gleich im Anschluss ihren Rücktritt. Nahles habe um Deutlichkeit gebeten, also werde er deutlich. Auch Gremmels und sein hessischer Kollege Sascha Raabe äußerten sich kritisch gegenüber Nahles. Raabe hatte bereits zuvor bei Facebook einen personellen Neuanfang gefordert. Weder Scholz noch Nahles seien geeignet, um die SPD wieder zu Wahlerfolgen zu führen." Die SPD brauche "neue, junge, unverbrauchte und glaubwürdige Persönlichkeiten".

Andere Abgeordnete, wie der Fraktionsvize Karl Lauterbach, nahmen die Fraktionschefin dagegen Teilnehmern zufolge in Schutz. Wenn man die Personalfrage nicht vermeiden könne, müsse man sie zumindest schnell klären, so Lauterbach. Öffentlich warf Lauterbach den Nahles-Kritikern Feigheit vor: Es gebe "viele, die auch im Hintergrund mit der Presse sagen, Andrea Nahles sei nicht die richtige Fraktionsvorsitzende, gleichzeitig ist aber auch niemand bereit zu kandidieren. Das finde ich persönlich feige."

Tatsächlich ist nach wie vor offen, wer gegen Nahles antreten könnte. Martin Schulz? Hat abgesagt. Matthias Miersch, Sprecher der Parlamentarischen Linken, sagte nach SPIEGEL-Informationen im Fraktionsvorstand, er werde nicht gegen Nahles kandidieren. Achim Post, Chef der NRW-Abgeordneten, der größten Landesgruppe? Der Niedersachse Saathoff? Oder kommt noch ein Überraschungskandidat um die Ecke?

Bis zur Sitzung am Dienstag haben Nahles' Gegner Zeit, sich auf einen Kandidaten zu verständigen. Das Horrorszenario wäre, heißt es aus der Fraktion, wenn niemand antrete und Nahles trotzdem keine Mehrheit bekomme. Dann wäre die Selbstzerstörung komplett.

Soweit werde es aber nicht kommen, beschwichtigen die Gegner der Parteichefin. Die Unzufriedenheit mit Nahles und der Leidensdruck in der Fraktion sei so groß, dass sich schon jemand finden werde.

Wie funktioniert die Civey-Methodik? Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen vollautomatisierten Verfahren. Alle repräsentativen Echtzeitumfragen werden in einem deutschlandweiten Netzwerk aus mehr als 20.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"), es werden also nicht nur Nutzer von SPIEGEL ONLINE befragt. Jeder kann online an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, die sicherstellt, dass sie beispielsweise in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte der Grundgesamtheit entspricht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse schließlich nach weiteren soziodemografischen Faktoren und Wertehaltungen der Abstimmenden gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in den Civey FAQ. Warum ist eine Registrierung nötig? Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben. Wie werden die Ergebnisse repräsentativ? Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage und beim Regierungsmonitor umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht vollautomatisiert auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper. Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer? Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 20.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen gut erreicht werden können. Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses? Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht. Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden? In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Zum Beispiel kann man bei der Sonntagsfrage nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. Bei der Sonntagsfrage heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde. Was passiert mit meinen Daten? Die persönlichen Daten der Nutzer werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert und bleiben geheim. Mitarbeiter von Civey arbeiten für die Auswertungen lediglich mit User-IDs und können die Nutzer nicht mit ihrer Abstimmung in Verbindung bringen. Die persönlichen Angaben der Nutzer dienen vor allem dazu, die Antworten zu gewichten und sicherzustellen, dass die Umfragen nicht manipuliert werden. Um dies zu verhindern, nutzt Civey statistische wie auch technische Methoden. Darüber hinaus arbeitet Civey mit externen Partnern zusammen, die Zielgruppen für Werbetreibende erstellen. Nur wenn Nutzer die Datenschutzerklärung sowohl von Civey als auch von einem externen Partner akzeptiert haben, dürfen Ihre Antworten vom Partner zur Modellierung dieser Zielgruppen genutzt werden. Ein Partner erhält aber keine Informationen zu Ihren politischen und religiösen Einstellungen sowie solche, mit denen Sie identifiziert werden können. Civey-Nutzer werden auch nicht auf Basis ihrer Antworten mit Werbung bespielt. Der Weitergabe an Partner können Sie als eingeloggter Nutzer jederzeit hier widersprechen. Mehr Informationen zum Datenschutz bei Civey finden Sie hier.

Wer steckt hinter Civey?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.