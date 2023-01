SPD-Chefin Esken über Putins Angriffskrieg Wünschen Sie sich, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt? »Ja«

Saskia Esken verändert in der Ukrainepolitik die Tonlage ihrer Partei. Hier spricht sie über die Versäumnisse in der Steuerpolitik und ihre Zukunft in der SPD.