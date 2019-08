Vorschläge für Parteireform SPD-Kandidatenduo will Präsidium abschaffen

Die beiden Bewerber für den SPD-Vorsitz, Christina Kampmann und Michael Roth, haben Vorschläge für eine Parteireform erarbeitet. Sie schlagen unter anderem vor, das Präsidium abzuschaffen, die Zahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden auf zwei zu reduzieren und zwei Plätze im Parteivorstand zu verlosen.

In einem dreiseitigen Papier mit dem Titel "Mit uns zieht die neue Zeit" schreiben Kampmann und Roth, die Sozialdemokratie verliere seit Jahren an Glaubwürdigkeit und Mitgliedern: "Dem wollen wir uns mit neuen Ideen, frischem Wind und Solidarität entgegenstellen." Die SPD müsse Fenster und Türen aufmachen und dürfe sich neuen Impulsen von außen nicht verschließen.

PDF-Download Kampmann und Roth - Vorschläge für eine Reform der SPD PDF-Größe: 141 kB

Vor allem der Vorschlag, das Präsidium abzuschaffen, dürfte in der SPD für Diskussionen sorgen. Dem Gremium gehören die Parteispitze an, also die sechs stellvertretenden Vorsitzenden, der Generalsekretär, der Schatzmeister und der Verantwortliche des Parteivorstands für die EU sowie sechs Beisitzer.

Kampmann, die frühere Familienministerin von Nordrhein-Westfalen, und Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt, begründen ihren Vorstoß damit, "Strukturen straffen und die Doppelstruktur mit dem Parteivorstand lösen" zu wollen. Damit gewinne die Partei Handlungsfähigkeit und die Entscheidungsfindung werde transparenter.

Über die Idee, die Zahl der Vizechefs zu reduzieren, wird in der SPD schon länger gesprochen. Sechs Stellvertreter seien mindestens drei zu viel, heißt es. Kampmann und Roth schlagen nun vor, künftig sogar auf vier Vizes zu verzichten. Die Begründung: Die SPD brauche "mehr Sichtbarkeit an der Parteispitze und klarere Führungsstrukturen".

Ein weiterer Vorschlag: Zwei Plätze im Parteivorstand sollen an die Basis gehen. Jedes Mitglied ohne hauptamtliches Mandat oder Parteiamt oberhalb der Kreisebene soll künftig für ein Jahr in den Vorstand einziehen können. Nominierung und Auslosung sollen online stattfinden, die Basismitglieder sollen Rederecht bekommen, kein Stimmrecht.

"Raus aus unseren Filterblasen"

Außerdem wollen Kampmann und Roth, dass künftig ein Drittel des Parteivorstands aus der Kommunalpolitik kommen soll. Die SPD müsse "raus zu den Menschen und raus aus unseren Filterblasen". Für die Gremien und die Beschäftigten müsse eine neue Heimat her - "ein neues Haus der SPD, das den politischen und gesellschaftlichen Realitäten besser entspricht als das Willy-Brandt-Haus".

Auch familienfreundlicher müsse die SPD werden, fordern Kampmann und Roth: So solle es an Sonntagen keine Gremiensitzungen mehr geben. Die Kandidaten wollen zudem die Listen für Nicht-Mitglieder öffnen: Jeder fünfte Listenplatz soll Kandidaten ohne Parteibuch offenstehen.

Und schließlich soll sich der Umgang in der SPD verändern: Kampmann und Roth wollen eine Führungsstruktur, die auf Teamgeist, Motivation, Vertrauen und klaren Strukturen beruht. Dabei wollen die beiden Kandidaten vorangehen - und im Fall ihrer Wahl ein gemeinsames Büro in der Parteizentrale beziehen.