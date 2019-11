Debatte um SPD-Vorsitz Besser als der Brexit

Zum Autor Sebastien Ash, Jahrgang 1993, ist Politik-Journalist aus Großbritannien. Er wohnt in London und arbeitet bei der BBC in Westminster, wo er sich zurzeit hauptsächlich mit dem Brexit befasst. Ash hospitiert über das "George Weidenfeld Journalistenstipendium" für zwei Monate beim SPIEGEL in Hamburg und Berlin.

Als Politikjournalist aus Großbritannien ist es gleichzeitig eine Katastrophe und eine Erleichterung, die Neuwahlen in Großbritannien nicht vor Ort zu erleben. Einerseits wird der Wahlkampf sicherlich spannend und sein Ergebnis weichenstellend für das Land. Aber wegen des Streits um den Brexit wird er auch sehr hart und schmutzig werden. Auf diesen Stress verzichte ich gern.

Während in meiner Heimat der Wahlkampf tobt, bin ich in Deutschland. Hier kann ich eine andere Wahl beobachten: die des neuen SPD-Parteivorsitzes durch die Mitglieder. Am Dienstag habe ich mir das zweite Duell der beiden Teams aus Olaf Scholz und Klara Geywitz sowie Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans angesehen. Viele erwarteten einen langweiligen Abend, ich empfand das Duell dann aber als sehr aufschlussreich.

Zwischen Leave und Remain gibt es nur wenig

Sowohl die Politiker auf der Bühne als auch das Journalistenpublikum im Willy-Brandt-Haus meinten, dass die Gesellschaft gespalten sei, die Politik bisher unfähig, etwas dagegen zu tun, und die SPD schwach. Die erste Frage belegte diesen Konsens. "Vor dem Hintergrund der letzten Landtagswahlen fällt auf, dass die Parteienlandschaft sich sehr polarisiert hat," sagte die Moderatorin. "Das Vertrauen in die Demokratie schwindet. Was passiert da gerade in unserer Gesellschaft?"

"Das ist eine richtige Analyse," sagte Olaf Scholz dazu. "Ich glaube, dass wir aber den größeren Blick wagen müssen. Was uns hier in Deutschland passiert, passiert auch in anderen Ländern." Scholz verwies auf Großbritannien und die Brexit-Entscheidung.

Den Vergleich finde ich nicht besonders treffend.

Zwar spürt man in Deutschland eine gewisse Unzufriedenheit - das bezweifle ich nicht -, aber sie ist längst nicht so groß wie im Vereinigten Königreich. Dort sortiert sich die politische Landschaft je nach Meinung zum Brexit neu. So zeigen Umfragen, dass Wähler sich stärker ihrer Brexit-Haltung als einer Partei verbunden fühlen. Zwischen Leave und Remain, Brexit oder nicht, gibt es nur noch wenig. Die britischen Volksparteien stehen sich diametral gegenüber und streiten über das Thema im Unterhaus und nun im Wahlkampf.

Eine lebhafte, aber höfliche Debatte

Im Gegensatz dazu wird Deutschland von der politischen Mitte gesteuert, und zwar mithilfe der SPD. Am Steuer sitzt auch Olaf Scholz. Vor der Debatte las und hörte ich von einem vermeintlich uncharismatischen Finanzminister, als ob das ein Riesennachteil wäre. Doch der Mann zeigte sich kämpferisch. Scholz und seine Mitdiskutanten waren detailliert vorbereitet und verteidigten ihre Ansichten robust. Die Debatte war lebhaft, aber auch höflich.

Diese Art von Debatte verschwindet in Großbritannien langsam. Zugegeben: Im britischen Unterhaus ging es schon immer ein wenig lebendiger zu. Aber heute ist die Stimmung vergiftet. Eine Debatte, in der Boris Johnson die Erfahrungen einer Labour-Abgeordneten mit Hasskommentaren in sozialen Medien als "Humbug" abtat, war besonders umstritten.

Innerhalb der Parteien geht es nicht viel besser zu. Ich habe Anfang November für den SPIEGEL darüber geschrieben, dass viele britische Abgeordnete zurücktreten, weil die Atmosphäre so toxisch ist. Sie beschreiben die Auseinandersetzung über den Brexit als Wendepunkt.

Am Abend der SPD-Debatte redeten die vier Politiker über Steuern, Renten und unsichere Arbeitsplätze. Das mag langweilig klingen. Auch ihre Antworten auf die Probleme fielen nicht hochspannend aus, ihre Lösungsansätze werden oft schlicht als "sozialdemokratisch" beschrieben, was ein bisschen inhaltsleer ist.

Aber es sind relevante Themen. Für mich ist es erfrischend, Politiker zu hören, die echte Themen behandeln, und das ziemlich nachdenklich. Die Aufgabe der Politik ist doch genau das: Lösungen für alltägliche Probleme finden.

Wenn Politiker versöhnen wollen

Die gleichen Themen spielen auch in der britischen Politik eine Rolle, aber sie werden in den Nachrichten vom Brexit verdrängt. Vor der Wahl des neuen Tory-Parteichefs und Premierministers im Juni debattierten die Kandidaten zwar über Wirtschaft, Steuern und Migration. Tatsächlich entschied sich der Wahlkampf aber allein am Brexit. Rory Stewart ging mit anscheinend radikaler Vernunft zum Brexit ins Rennen. Boris Johnson mit dem Gegenteil. Er versprach, "do or die" - machen oder sterben -, die EU am 31. Oktober zu verlassen. Dieses Versprechen hat er mittlerweile gebrochen.

Der Brexit ist kein unwesentliches Thema, aber er ist abstrakt und höchst umstritten. Die deutsche Grundrente oder das weitere Bestehen der GroKo wird nicht im gleichen unbeugsamen Ton diskutiert wie der Brexit in Großbritannien. Soweit ich gehört habe, sagt keiner "raus aus der GroKo, do or die". Wenn man es positiv sieht, kann man einen Mangel an Entschlossenheit auch Kompromissbereitschaft nennen. Die kann auch eine Stärke sein, vor allem, wenn sich Politiker nach einem Streit versöhnen wollen.

In der kommenden Woche finden zwei Debatten statt: das dritte Duell in der SPD-Stichwahl und das erste im britischen Wahlkampf zwischen Boris Johnson und Labour-Chef Jeremy Corbyn. Schauen Sie sich beide an und vergleichen Sie selbst.

Eines von beiden wird deutlich entspannter ausfallen. Eines steht für mich fest: Die Lage der SPD könnte schlimmer sein.