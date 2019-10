Knapp zwei Wochen lang konnten rund 430.000 SPD-Parteimitglieder darüber abstimmen, wer die Partei künftig führen soll. Nun ist der Mitgliederentscheid offiziell beendet: Bis Mitternacht in der Nacht zum Samstag konnten die Parteimitglieder ihre Stimmen noch per Brief oder online abgeben. Als nächstes wird gezählt.

Dafür kommen am Samstagmorgen 250 Freiwillige aus ganz Deutschland im Willy-Brandt-Haus in Berlin zusammen. Mit speziellen Schlitzmaschinen können sie pro Stunde 20.000 Briefwahlunterlagen öffnen.

Gegen 18 Uhr sollen dann die Gewinner verkündet werden. Die Sieger des Mitgliederentscheids sind allerdings noch nicht automatisch Parteivorsitzende. Bekommt kein Paar mehr als 50 Prozent der Stimmen, ist eine Stichwahl nötig. Außerdem müssen die Gewinner auf einem Parteitag Anfang Dezember noch bestätigt werden.

Insgesamt standen sechs Duos für die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles zur Wahl.

"Die SPD braucht eine Führung, die ihr Selbstvertrauen und Kraft gibt", sagte Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er schrieb Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz eine Favoritenrolle für den Parteivorsitz zu. "Ich bin ganz zuversichtlich, dass Olaf Scholz ein gutes Ergebnis bekommen wird und die Stichwahl erreicht", sagte er auf die Frage, ob Scholz als Minister zurücktreten müsse, sollte er unterliegen. Scholz tritt mit der Brandenburger Landtagsabgeordneten Klara Geywitz an.

Mützenich warb zudem für eine Fortsetzung der Großen Koalition: "Ich denke, es tut diesem Land gut, dass wir sozialdemokratische Themen in der Koalition durchsetzen."