SPD-Forderungen an die Union Da geht doch was

Es gibt nach dem SPD-Parteitag einige Premieren dieser Tage. So ist am Dienstagnachmittag das neue Vorsitzenden-Duo zum ersten Mal in der eigenen Bundestagsfraktion zu Gast. Saskia Esken war ja regelmäßig da, seit sie 2013 ins Parlament eingezogen ist, aber bislang eben als Hinterbänklerin. Nun betritt Esken den Fraktionsraum als neue Parteichefin.

Das Bemühen um Harmonie ist groß, als Esken und Norbert Walter-Borjans vor den SPD-Abgeordneten erscheinen, Händeschütteln, Lächeln, gute Laune für die Fotografen. Esken nimmt statt wie zuletzt neben der linken Abweichlerin Hilde Mattheis gemeinsam mit Walter-Borjans in der Vorstandsreihe Platz, eingerahmt von Vizekanzler Olaf Scholz und Fraktionschef Rolf Mützenich.

Die Abgeordneten würden sich "darauf freuen", dass die beiden neuen Parteivorsitzenden nun ihre Vorstellungen präsentieren könnten, sagt Mützenich. Ein bisschen lustig klingt das schon: Schließlich sitzen in der Fraktion zum weit überwiegenden Teil Genossen, die auf einen Sieg von Scholz und seiner Partnerin Klara Geywitz gesetzt hatten. Doch nun muss es ja irgendwie gehen. Dass die neue Parteiführung ihren Machtanspruch bei den Verhandlungen mit der Union angemeldet habe? Kein Problem, sagt Mützenich - allerdings bringe sich auch die Fraktion ein.

Kay Nietfeld / DPA Norbert Walter-Borjans, SPD-Fraktionschef Mützenich, Saskia Esken, Olaf Scholz: Demonstrative Harmonie

An der nächsten Premiere von Esken und Walter-Borjans wird dagegen noch gearbeitet: Es soll bald ein Treffen mit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer geben, heißt es, man sei noch in der Terminfindung. Telefoniert haben sie immerhin schon miteinander, CSU-Chef Markus Söder wiederum kennt den früheren NRW-Finanzminister Walter-Borjans aus seiner Zeit als oberster bayerischer Kassenwart.

Vieles muss sich erstmal zusammenrütteln in dieser Koalition, auch menschlich, nachdem die SPD eine neue Führung gewählt hat. Oder bricht die GroKo doch bald auseinander?

Die Frage steht immer noch im Raum, und die Antwort darauf kennen nicht einmal die zentralen Akteure selbst: Der Showdown auf dem SPD-Parteitag ist zwar ausgeblieben - gleichzeitig haben die Sozialdemokraten aus Sicht der Union neue Hürden aufgetürmt. Um am Ende, so vermutet es mancher bei CDU und CSU, den Koalitionsbruch zu provozieren. In der Unionsfraktion, die am Dienstag ein paar Meter neben der SPD tagt, betonen die Führungskräfte vorsorglich noch einmal: keine Neu- oder Nachverhandlungen (Kramp-Karrenbauer), "keine Begrüßungsgeschenke" (Fraktionschef Ralph Brinkhaus).

Weg mit der schwarzen Null, ein Mindestlohn von zwölf Euro, höhere Preise für CO2 - tatsächlich klingen die SPD-Forderungen zunächst nach Sprengstoff für die Koalition. Aber wer sich die Formulierungen im SPD-Leitantrag genau anschaut und verfolgt, wie zurückhaltend die neuen Vorsitzenden damit auch kommunikativ umgehen, bekommt einen anderen Eindruck: Dann sind die Hürden gar nicht mehr so hoch.

Schwarze Null

Was die Social-Media-Abteilung der CDU kürzlich halb scherzhaft als ihren schwarzen Fetisch dargestellt und verteidigt hat, wird von der SPD nur theoretisch in Frage gestellt. So werden im Leitantrag höhere staatliche Investitionen verlangt, aber die konkrete Formulierung lautet: "In diesem Sinne dürfen stetige Investitionen nicht an dogmatischen Positionen wie Schäubles (gemeint ist der langjährige CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble/Anm. d. Red.) schwarzer Null scheitern." Außerdem heißt es, "die Notwendigkeit von Investitionen" müssten "unabhängig von der aktuellen Einnahmesituation anerkannt" und "im Abschwung auch eine antizyklische Ausgabenpolitik von Bund, Ländern und Kommunen ermöglicht" werden.

Ja, wir gestehen, wir haben einen kleinen Fetisch: Solide Finanzen ohne neue Schulden! Das ist praktizierte Generationengerechtigkeit! Und es ist die beste Voraussetzung für Investitionen in die Zukunft. Uns geht es um beides. Und unser Haushalt zeigt: Es geht beides! pic.twitter.com/abIMN64eMO — CDU Deutschlands (@CDU) 27. November 2019

Aber: Der gerade im Bundestag verabschiedete Haushalt von SPD-Finanzminister Olaf Scholz mit einem Volumen von knapp 362 Milliarden Euro enthält Rekordinvestitionen von 40 Milliarden Euro - und kommt dennoch ohne neue Schulden aus. Das heißt, die Schwarze-Null-Debatte findet praktisch gar nicht statt. Und sollten sich die Rahmendaten nicht deutlich verschlechtern, könnte Scholz für das Folgejahr einen neuen Rekordhaushalt mit einem riesigen Investitionsanteil aufstellen, der abermals Neuschulden vermeidet.

Mindestlohn

Die SPD will einen Mindestlohn von zwölf Euro. Das klingt angesichts des aktuellen Mindestlohns von 9,19 Euro erstmal utopisch. Aber auch hier hilft ein Blick auf die konkrete Formulierung.

"Um den Niedriglohnsektor zurückzudrängen, braucht Deutschland einen höheren Mindestlohn", heißt es im Leitantrag, dafür wolle man das "Mindestlohngesetz wie vereinbart 2020 evaluieren und weiterentwickeln". Dann der entscheidende Satz: "Unser klares Ziel ist dabei perspektivisch die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro." In der SPD weiß man schließlich ganz genau, dass die Höhe des Mindestlohns nicht politisch, sondern von der sogenannten Mindestlohnkommission festgelegt wird.

Zwölf Euro als perspektivisches Ziel - damit können sich wiederum in der Union viele anfreunden. So hat der CDU-Parteitag kürzlich einen Antrag des Arbeitnehmerflügels verabschiedet, der sich für eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns ausspricht - zwölf Euro kursieren auch in der CDU als Richtwert. Und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte am Dienstag mit Blick auf die SPD-Forderung, "perspektivisch ist ein sehr ungenauer Zeitbegriff" - in ein paar Jahren werde die Mindestlohnkommission sicher auch zwölf Euro vorschlagen.

Höhere CO2-Preise

"Wir wollen einen sozial gerechten und wirksamen CO2-Preis", heißt es im SPD-Leitantrag, "die derzeitigen Maßnahmen müssen dazu weiterentwickelt werden". Bislang sieht das Klimapaket der Koalition einen Einstiegspreis von zehn Euro pro Tonne Kohlendioxid-Verbrauch vor, der Preis soll ab 2022 steigen. Auch in der Union hatte es während der Verhandlungen innerhalb der Koalition Sympathien für einen höheren Einstiegspreis gegeben.

Schon jetzt ist offen, ob es bei der bisherigen Höhe bleibt, da über einen Teil des Klimaschutzpakets seit Dienstag im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat beraten wird. Die Länderkammer hatte das Gremium angerufen. Eigentlich soll nur noch über die Verteilung der Einnahmen zwischen Bund und Ländern und nicht mehr über den CO2-Einstiegspreis verhandelt werden, aber inzwischen gilt auch letzteres als möglich. Vor allem die Grünen drängen darauf.

Dass man demnächst über diese und andere Fragen innerhalb der GroKo sprechen wird, steht fest - noch vor Weihnachten, mit großer Wahrscheinlich am Donnerstag in einer Woche, soll der Koalitionsausschuss zusammenkommen.

Auch das wird eine Premiere für die beiden neuen SPD-Vorsitzenden sein.