SPD-Fraktion Mehrere Frauen bei Sommerfest mit K.-o.-Tropfen attackiert

Unter dem Begriff »K.-o.-Tropfen« werden umgangssprachlich viele verschiedene Substanzen zusammengefasst. Am weitesten verbreitet ist Liquid Ecstasy, also Gamma-Hydroxybuttersäure (GHB). Es ist farb-, geruchs- und geschmacklos und kann jene, die sie zu sich nehmen, hilf- und wehrlos machen und zu einem Blackout führen.

Rund 1000 Gäste im Tipi-Zelt

Das Sommerfest fand am Mittwoch im Tipi-Zelt am Kanzleramt in Berlin statt, neben SPD-Abgeordneten und Mitarbeitenden im Bundestag und den Wahlkreisen nahm auch Bundeskanzler Olaf Scholz daran teil. Insgesamt waren laut »Tagesspiegel« rund 1000 Gäste bei dem Hoffest – wegen der Coronapandemie deutlich weniger als in der Vergangenheit üblich.