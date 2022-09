Nach dem Sommerfest der Fraktion am 6. Juli in Berlin hatten zunächst 14 Gäste über Symptome wie Schwindel, Unwohlsein und Erinnerungslücken geklagt, überwiegend Frauen. In sieben Fällen nahm die Polizei Ermittlungen auf. Der Verdacht steht im Raum, dass zumindest einem Teil der Betroffenen unbemerkt K.o.-Tropfen verabreicht worden war. Diese sind etwa in Getränken nicht wahrnehmbar, können bei Menschen zu einem Blackout führen und sie damit wehrlos machen. Außerdem sind K.o.-Tropfen nur für eine begrenzte Zeit im Körper nachweisbar.