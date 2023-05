»Ob das ein Wortbruch ist, das würde ich so nicht sehen, sondern am Ende kommt es bei der Bewertung darauf an, ob wir das Gesetz im Deutschen Bundestag beschließen«, sagte Mützenich.

Wirtschaftsminister Habeck hatte am Dienstag den Liberalen Wortbruch mit Blick auf eine Vereinbarung vorgeworfen, die Vertreter von SPD, Grünen und FDP Ende März im Koalitionsausschuss getroffen hatten. »Da steht klar drin: Wir wollen diesen Prozess vor der parlamentarischen Sommerpause abgeschlossen haben. Das wird jetzt mit der Verschiebung nicht mehr möglich sein«, sagte er. »Und ich nehme zur Kenntnis, dass die FDP sich nicht an das gegebene Wort hält an dieser Stelle.«