Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und erneuerbarer Energien

Hinzu komme: Noch im ersten Halbjahr müsse das geplante »Steuerfairnessgesetz auf den Weg gebracht werden«, um den Kampf gegen Steuergestaltung und Steuerbetrug zu forcieren.

Auch auf anderen Themenfeldern sehen die Sozialdemokraten dringenden Handlungsbedarf. »Wir brauchen eine massive Planungsbeschleunigung«, schreiben sie. Die Debatten in der Koalition müssten jetzt zügig in Entscheidungen münden. Besonders wichtig sei der Ausbau der erneuerbaren Energien. »Bis 2030 sollten wir allein an Land fünf Windräder pro Tag in Deutschland bauen.«