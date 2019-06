SPD-Führungskrise Wahl der Qual

Die SPD hat die Machtübergabe in den vergangenen Jahren wie bei einer 100-Meter-Staffel organisiert: Sigmar Gabriel übergab 2017 an Martin Schulz, der wiederum 2018 Andrea Nahles als designierte Nachfolgerin auswählte. Diese Zeiten sind vorbei, bei der Nahles-Nachfolge gehen die Genossen einen ganz neuen Weg.

Man wolle "Türen aufstoßen", sagt Generalsekretär Lars Klingbeil, "und mit alten Ritualen Schluss machen". 23.336 Ideen, Vorschläge und Wünsche von der Basis seien im Willy-Brandt-Haus eingegangen, Klingbeil spricht von einer "überwältigenden Resonanz".

Erste Erkenntnis: Die Mitglieder wollen beteiligt werden, es soll eine verbindliche Befragung geben, an die der Parteitag politisch gebunden sein dürfte, so Klingbeil. Außerdem gebe es den großen Wunsch in der Partei, "dass die SPD künftig von einer Doppelspitze - selbstverständlich Mann und Frau - geführt wird".

Am kommenden Montag will das Präsidium einen oder mehrere Vorschläge machen, wie die Wahl ablaufen soll. Dann entscheidet der Parteivorstand. Bundesweite Vorstellungsrunden, Team- und Einzelkandidaturen, Onlineabstimmungen und Briefwahl - die Sozialdemokraten diskutieren viele Varianten. Das Ziel: raus aus der Dauermisere, der Führungskrise, dem ewigen Abwärtsstrudel.

Ist diese Aufgabe überhaupt machbar? Die neue Parteispitze soll möglichst beide Flügel abbilden - Linke und Seeheimer. Die Kandidaten sollen bekannt sein, aber auch für einen Neuanfang stehen, für die Zeit nach der Großen Koalition. Jung und alt, Mann und Frau, Ost und West: Es werden so viele Ansprüche formuliert, dass es schwerfällt sich vorzustellen, welches Genossenduo dem gerecht werden soll.

Viele haben schon verzichtet, wer bleibt übrig?

Noch kristallisiert sich niemand heraus, der unbedingt die Führung übernehmen will. Klar scheint nur: Es soll nicht so weitergehen wie bisher. Und so hat nicht nur das Übergangstrio aus Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel klargestellt, auf eine Kandidatur zu verzichten. Auch die Minister Olaf Scholz und Hubertus Heil haben sich aus dem Spiel genommen. "Ich habe nicht vor, zu kandidieren", sagte Arbeitsminister Heil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, "ich weiß aber, wen ich will". Auch Umweltministerin Svenja Schulze strebt den Parteivorsitz nach eigenen Worten nicht an.

Aus dem Kabinett bleiben damit nur noch drei mögliche Kandidaten. Wer kommt sonst noch infrage? Und was hieße etwa eine Bewerbung von Juso-Chef Kevin Kühnert für die GroKo? Acht mögliche Kandidaten im Überblick.

Gesine Schwan : Es mag absurd klingen, sich die 76-Jährige als SPD-Chefin vorzustellen. Dennoch wird in der Partei derzeit auch ihr Name gehandelt, wenn auch eher als Symbol dafür, was alles möglich scheint. Die SPD habe nicht mehr viele Schüsse frei, die richtige Person für den Vorsitz zu finden, heißt es. Da müsse man auch über Modelle nachdenken, bei denen jemand kandidiere, der eher von außen komme und eher repräsentativ wirke, mit starken Stellvertretern, die die Organisation übernehmen. Schwan steht in diesem Szenario für mögliche Bewerber aus Kultur und Wissenschaft.

Kevin Kühnert : Niemand polarisiert in der Partei wie in der Öffentlichkeit so wie der Juso-Chef. Der 29-Jährige hält sich eine Kandidatur nach wie vor offen. Sollte er Parteivorsitzender werden, dürfte die GroKo vor Ende des Jahres Geschichte sein. Vorstellbar ist aber auch, dass andere Kandidaten Kühnert in einer Teamlösung einbinden.

Nancy Faeser : Die designierte Nachfolgerin von Thorsten Schäfer-Gümbel in Hessen wird seit Monaten als mögliche Kandidatin für das Justizministerium gehandelt. Der Sprung an die Parteispitze scheint für die 48-Jährige ein wenig zu groß. Doch da sich aus den Ländern kaum jemand aufdrängt und auch unter den SPD-Oberbürgermeistern außer der Flensburgerin Simone Lange vor allem Männer sind, könnte Faeser zumindest Außenseiterchancen haben.

Katarina Barley : Sie war Spitzenkandidatin der SPD bei der Europawahl. Das katastrophale Ergebnis scheint dem Standing der Noch-Justizministerin kaum geschadet zu haben. Nach wie vor fällt ihr Name, wenn es darum geht, welche Frauen in der Partei künftig eine führende Rolle übernehmen sollen. Das Problem ist allerdings: Barley wechselt im Juli nach Brüssel, ihre neue Aufgabe im Europaparlament dürfte nur schwer mit dem Vollzeitjob einer SPD-Vorsitzenden vereinbar sein. Sollte sie doch kandidieren, stünde Barley eher für einen Verbleib in der GroKo.

Das ist bei Franziska Giffey anders. Die 41-jährige Familienministerin verkörpert viele Hoffnungen der Genossen. Sie hat eine vergleichsweise verständliche Sprache, kommt über SPD-Milieus hinweg an und hat flügelübergreifend Unterstützer. Genau registriert wurde in der Partei ihre ausweichende Antwort in der "Anne Will"-Sendung am Sonntag. Auf eine Kandidatur für den Parteivorsitz angesprochen sagte Giffey: "Ich werde dazu heute Abend keine Aussage in dieser Form treffen." Das sei fast schon eine Bewerbung für den Vorsitz gewesen, heißt es. Giffeys Problem ist die Überprüfung ihrer Doktorarbeit. Sollte die FU Berlin ihr den Titel entziehen, dürfte dies ihre politische Karriere empfindlich bremsen, wenn nicht gar beenden.

Heiko Maas : Der 52-jährige Saarländer ist der beliebteste SPD-Minister in der Bundesregierung. Außenminister genießen allerdings traditionell große Popularität, auch weil sie mit dem Klein-Klein der innenpolitischen Streitigkeiten meist wenig zu tun haben. Maas gilt als machtbewusst und könnte sich eine Kandidatur wohl gut vorstellen. Doch er stünde eher für ein Weiter-so, nicht für den Aufbruch, den die GroKo-Gegner so sehnlich erhoffen.

Wie funktioniert die Civey-Methodik?

Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen vollautomatisierten Verfahren. Alle repräsentativen Echtzeitumfragen werden in einem deutschlandweiten Netzwerk aus mehr als 20.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"), es werden also nicht nur Nutzer von SPIEGEL ONLINE befragt. Jeder kann online an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, die sicherstellt, dass sie beispielsweise in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte der Grundgesamtheit entspricht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse schließlich nach weiteren soziodemografischen Faktoren und Wertehaltungen der Abstimmenden gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in den Civey FAQ.

Warum ist eine Registrierung nötig?

Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben.

Wie werden die Ergebnisse repräsentativ?

Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage und beim Regierungsmonitor umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht vollautomatisiert auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper.

Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer?

Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 20.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen gut erreicht werden können.

Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses?

Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht.

Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden?

In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Zum Beispiel kann man bei der Sonntagsfrage nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. Bei der Sonntagsfrage heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde.

Was passiert mit meinen Daten?