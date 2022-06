Es ist der erste Volltreffer des früher so torgefährlichen sozialdemokratischen Linksaußen seit Monaten. Hatte Kühnert in besseren Zeiten mit harscher Kritik an der großen Koalition Furore gemacht und auch schon mit viel Aufsehen die Vergesellschaftung von BMW ins Gespräch gebracht, ist es recht still um den jungen Berliner geworden, seit er ins Amt des SPD-Generalsekretärs aufgestiegen ist. Manch öffentliche Äußerung verpuffte ohne Echo, manch intern getestete Sentenz erblickte nie das Licht der Öffentlichkeit: »Mehr Vernunft wagen« blieb ebenso in der Schublade wie »Sozi steht für sozial« oder »Einfach Olaf«. Die Androhung der Vergesellschaftung der Mercedes-Benz Group AG wurde als lahmer Aufguss verworfen.