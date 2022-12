»Nicht irgendwelchen Leuten dauernd den pädagogischen Zeigefinger zeigen«

Zugleich sei die Klimabewegung aber sehr vielfältig und habe ein wichtiges Anliegen. »Und nachdem ich selbst mein halbes Leben lang alle paar Monate auf Straßen gesessen habe, um Nazi-Aufmärsche zu blockieren, will ich jetzt nicht irgendwelchen Leuten dauernd den pädagogischen Zeigefinger zeigen und zivilen Ungehorsam per se an den Pranger stellen«, sagte Kühnert. »Denn natürlich sind wir immer noch zu lahmarschig, was die Erfüllung unserer Klimaziele angeht.«