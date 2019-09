Brandenburger SPD Woidke strebt Verhandlungen zu Kenia-Koalition an

Rund zwei Wochen haben die Sondierungsgespräche gedauert, nun berichten Teilnehmer einer SPD-Sitzung: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat der SPD-Landesspitze Koalitionsverhandlungen mit CDU und Grünen vorgeschlagen.

Zuvor hatten Sondierungsgespräche sowohl für eine Kenia-Koalition als auch für ein rot-grün-rotes Bündnis stattgefunden. Der SPD-Landesvorstand wollte am Ende des Treffens am frühen Abend entscheiden, ob er den Vorschlag der Sondierer annimmt.

Parallel sollten in Potsdam auch Gremiensitzungen von CDU, Grünen und Linken stattfinden. Der Landesparteirat der Grünen erarbeitet am Donnerstag zunächst eine Empfehlung, über die dann am Samstag ein kleiner Parteitag entscheiden soll.

Ohne AfD ist ein Dreierbündnis nötig

Seit 2009 haben SPD und Linke im Land regiert, dafür reicht es nach der Landtagswahl allerdings nicht mehr. Weil mit der zweitplatzierten AfD niemand koalieren will, ist ein Dreierbündnis nötig. Eine Kenia-Koalition kommt im Landtag auf eine Mehrheit von sechs Stimmen, ein rot-grün-rotes Bündnis hätte nur eine Stimme Mehrheit.

In Deutschland wäre eine solche Kenia-Koalition derzeit die einzige auf Länderebene - aus SPD, CDU und Grünen mit der SPD als stärkster Partei. In Sachsen-Anhalt gibt es ein Bündnis von CDU, SPD und Grünen.

Streitpunkte: Braunkohle und Abschiebegefängnis

Die brandenburgische Grünen-Spitzenkandidatin Ursula Nonnemacher hatte nach der Wahl deutlich gemacht, ihre Partei wolle "maximal grüne Positionen" durchsetzen. Die Koalitionsbedingungen der Grünen: keine neuen Tagebaue, kein weiteres Abbaggern von Dörfern für die Braunkohle. Der Kohleausstieg dürfte zum Problem zwischen SPD und Grünen werden. Nonnemacher erwarte auch "klare grüne Signale" in den Bereichen Verkehr und Landwirtschaft.

Ein Streitpunkt in den Sondierungsgesprächen war auch die Frage nach einem Abschiebegefängnis. Die drei Parteien verständigten sich auch darauf, die Zahl der Polizisten von über 8000 auf 8500 Stellen aufzustocken. SPD und CDU hatten auf mehr Polizisten gedrungen. Ein Zeitplan für die Beitragsfreiheit der Kitas soll demnach erarbeitet werden - gleichzeitig wird eine verbesserte Betreuung angestrebt.