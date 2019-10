SPD in Thüringen Wahlkampf mit dem Unwahrscheinlichen

Ende September, im Bundeskanzleramt in Berlin, da war er da, dieser Moment, den Wolfgang Tiefensee als Spitzenkandidat so oft erlebt hat: der Moment der Enttäuschung.

Wieder einmal hatte der thüringische Wirtschaftsminister stundenlang mit verschiedenen Bundesministern von Union und SPD zusammengesessen, um an einem Kompromiss zur Grundrente zu arbeiten. Und wieder gab es keine Einigung.

Dabei, sagt Tiefensee dem SPIEGEL, sei er in dem Glauben nach Berlin gefahren, dass es diesmal klappen könnte. Doch als er die Liste der noch offenen Details sah, merkte er: "Das wird nichts."

Trotzdem gibt sich der 64-Jährige optimistisch. Was bleibt ihm auch anderes übrig. In zwei, drei Wochen, sagt er, könnte der finale Rentenbeschluss fallen. Damit hätte er unmittelbar vor der Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober, in die er die SPD als Spitzenkandidat führt, einen echten Erfolg vorzuweisen. Dasselbe gilt übrigens auch für den Thüringer CDU-Spitzenkandidaten Mike Mohring, der ebenso am Freitag mit im Kanzleramt verhandelte.

Ein Erfolgserlebnis wäre auch dringend nötig. Das zuletzt verkündete Klimapaket der Großen Koalition hat weder Union noch SPD geholfen. Treibt es doch jene Wähler, denen es nicht weit genug geht, zu den Grünen - und die notorischen Zweifler zur AfD. Und so geht der freie Fall der SPD weiter, in ganz Deutschland, aber insbesondere in Thüringen.

Im Bund steht die Partei zurzeit bei 14 Prozent, im Land kommt sie in einigen Umfragen auf 7 bis 9 Prozent. Aus dem Thüringer Zweikampf zwischen CDU und Linke, in dem die SPD schon bei früheren Wahlen zerrieben wurde, ist seit dem Aufstieg der AfD ein Dreikampf geworden, in dem die Sozialdemokraten unterzugehen drohen.

In ihrer Not setzt die Landes-SPD ausschließlich auf einen Mann, dessen Laufbahn vor fünf Jahren noch als beendet galt und der mit Thüringen kaum etwas zu tun hatte. Wolfgang Tiefensee steht im Zentrum einer ausschließlich auf ihn zugeschnittenen Kampagne, in der er sich als Einheimischer präsentiert.

Formal stimmt es ja sogar: Tiefensee wurde 1955 in Thüringen geboren, in Gera. Aber er wuchs in Sachsen auf, in einer katholischen, kunstsinnigen Leipziger Familie, in Opposition zur DDR: keine Pioniere, keine FDJ, kein Dienst an der Waffe. Trotzdem konnte er Abitur machen und wurde Ingenieur.

Vor 30 Jahren, im Herbst 1989, begann sein erstes politisches Leben. Über die Bürgerbewegung in Leipzig gelangte er in die SPD, wurde Amtsleiter, Bürgermeister, Oberbürgermeister, organisierte schließlich die Olympiabewerbung der Stadt und managte Firmen-Ansiedlungen.

Schnell galt Tiefensee als ostdeutsche Hoffnung der Partei. 2005 zog er als Bundesverkehrsminister in das erste Kabinett von Angela Merkel ein. Doch sein zweites politisches Leben wurde kein Erfolg. In der Partei galt er vielen nach der gescheiterten Bahn-Privatisierung als überbewertetes Leichtgewicht. Nach dem Aus der großen Koalition 2009 degradierte ihn die SPD-Spitze zum einfachen Abgeordneten und berücksichtigte ihn auch nicht, als man 2013 wieder in die Regierung zurückkehrte.

Dann, ein Jahr später, in Thüringen wurde gerade Rot-Rot-Grün verhandelt, bot ihm der SPD-Landesvorsitzende Andreas Bausewein den Posten des Wirtschafts- und Wissenschaftsministers an. Tiefensee griff zu und begann sein drittes politisches Leben. Der Neuanfang in der Provinz wurde in Berlin und Sachsen belächelt. Ein ehemaliger Politstar wolle sich mit seinem alten Ruhm die Pension aufbessern, lauteten noch die freundlicheren Interpretationen.

Aber Tiefensee zeigte bald, dass er es ernst meinte, in der Landesregierung und auch in der Partei. Als Bausewein Ende 2017 den Landesvorsitz hinschmiss, griff er zu und sicherte sich später auch die Spitzenkandidatur. Die SPD benötige einen Neustart, sagte er zu seiner Wahl im März 2018 und fügte hinzu "Der vor uns liegende Weg wird steinig."

"Es ist schlecht, dass diese Personaldebatte alle Inhalte überlagert"

Wie beschwerlich dieser Weg tatsächlich werden würde, ahnte wohl auch er nicht. Weder im Bund noch im Land wird die teils durchaus vorzeigbare Politik-Bilanz der SPD gewürdigt. Das liegt allerdings auch daran, dass die Partei sich ein halbes Jahr Zeit dafür nimmt, inmitten der ostdeutschen Wahlkämpfe eine neue Spitze zu suchen.

In der kleinen Thüringer SPD ist man darüber ziemlich sauer. Tiefensee versucht, den kollektiven Frust diplomatisch zu formulieren. "Es ist gut, dass wir gerade in einer spannenden Personaldebatte nachweisen, wie basisdemokratisch wir sind", sagt er. "Aber es ist schlecht, dass diese Personaldebatte alle Inhalte überlagert." Er habe sich deshalb einen schnelleren Ablauf gewünscht.

Aber das sei nun halt nicht mehr zu ändern, sagt Tiefensee, und zieht in einen Wahlkampf, der vor allem aus ihm selbst besteht. Als Vorteil gilt hier erstaunlicherweise seine Vergangenheit: Vor allem aus seinem ersten politischen Leben als Leipziger Oberbürgermeister ist er bei den Thüringern so bekannt wie der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow - und deshalb nach ihm, mit einigem Abend, der zweitbeliebteste Spitzenkandidat im Land.

So wird ausgerechnet Wolfgang Tiefensee zu einer der letzten beiden Hoffnungen der Thüringer SPD. Die andere: Dass es vor dem 27. Oktober in Berlin doch noch eine Einigung bei der Grundrente gibt. Sie würde den Rentnern in Thüringen, die von der Grundsicherung leben müssen, obwohl sie 35 Jahre gearbeitet haben, einen kleinen Aufschlag verschaffen. Und der SPD möglicherweise gleich mit.

Und wenn nicht? Kürzlich machte die Kandidatentournee der SPD Station in Erfurt, der Spitzenkandidat übernahm die Begrüßung. Zur Einstimmung lief ein kurzer Werbefilm über ihn. Tiefensee rudert in Schwarzweißbildern und zu getragener Cellomusik über einen See, allein. Er erzählt darüber, was für das Land zu tun sei. Es dauert lange, bis er am Ufer ankommt.

Später sprach Petra Köpping, sächsische Integrationsministerin und Kandidatin für den SPD-Vorsitz, Tiefensee darauf an: "Wolfgang, dein Film hat mich schwer beeindruckt", sagte sie. Und dann: "Er war 'n bissl traurig vielleicht." Da war er wieder, dieser Moment der Enttäuschung.