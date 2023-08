Gefragt, ob ihr möglicherweise ein Mann an der Juso-Spitze folgen werde, sagte Rosenthal, das Nachwuchsrennen sei »völlig frei und offen«. Was das Geschlecht angeht, gebe es keine Vorgaben, »auch wenn das Vorsitzendenamt in den letzten Jahren immer abwechselnd von Frauen und Männern besetzt war«.