Stichwahl Das sind die beiden Kandidatenpaare für den SPD-Vorsitz

Sie landeten beim SPD-Mitgliederentscheid über den künftigen Parteivorsitz auf den ersten beiden Plätzen - mit nur wenig Abstand: Olaf Scholz und Klara Geywitz erhielten 22,68 Prozent der Stimmen, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans 21,04 Prozent. Ende November werden die Parteimitglieder also erneut ihre Stimme abgeben - und in einer Stichwahl entscheiden, wer die SPD führen wird.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten für den SPD-Vorsitz:

Philipp Guelland/ EPA-EFE/ REX Klara Geywitz und Olaf Scholz

Klara Geywitz, 43 Jahre

Klara Geywitz ist eine ausgewiesene Strategin. Die Potsdamerin hat im vergangenen Jahr den Koalitionsvertrag von Union und SPD mit verhandelt. Sie gilt als Nachwuchshoffnung der Brandenburger SPD und gehört seit 2017 auch zum Bundesparteivorstand. Bei der Landtagswahl im September verlor die Vorsitzende des Innenausschusses allerdings das Direktmandat in ihrem Wahlkreis, das sie dreimal zuvor gewonnen hatte - und flog aus dem Landtag.

Die 43-Jährige gilt als Frau, die weiß, was sie will, als schonungslos ehrlich, aber auch konfliktfähig. Probleme löst sie eher im Hintergrund. Offene Emotionen zeigt Geywitz selten, dafür fällt sie mit ausgesprochen ironischem Humor auf.

In die SPD trat Geywitz schon 1994 ein, von 2008 bis 2013 war sie stellvertretende Parteivorsitzende in Brandenburg, danach bis 2017 war Generalsekretärin im Land und zwischenzeitlich auch als mögliche Nachfolgerin von Ministerpräsident Dietmar Woidke gehandelt. Schon häufiger trug man ihr Spitzenämter an, bisher lehnte sie mit Verweis auf die Familie aber stets ab.

Olaf Scholz,

61 Jahre

Eigentlich hatte er sich schon aus dem Rennen um den SPD-Parteivorsitz genommen, bevor es so richtig begann: "Zeitlich geht das gar nicht", neben dem Amt als Bundesfinanzminister auch noch die Partei zu führen, sagte Olaf Scholz in der TV-Sendung von Anne Will am Abend des 2. Juni - dem Tag, als Andrea Nahles ihren Rücktritt bekanntgab. Zweieinhalb Monate später trat Scholz dann doch an. In gewissem Sinne eben weil er Bundesfinanzminister ist.

Denn der Vizekanzler ist der einzige aus der ersten Reihe der alten SPD-Spitze, der sich um den Parteivorsitz beworben hat. Nachdem alle SPD-Minister im Bundeskabinett und SPD-Regierungschefs in den Bundesländern abgewinkt hatten, wuchs der interne Druck auf den Hamburger Scholz. Wenigstens eine allseits bekannte Persönlichkeit sollte sich um die Führung der deutschen Sozialdemokratie bewerben. Ohnehin kann Scholz selten verbergen, dass er sich für fähiger hält als alle anderen. Spitzengenossen bezeichnen ihn als einen der klügsten, aber auch arrogantesten Köpfe der Partei.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat großen Respekt vor ihrem Finanzminister: Der 61-Jährige ist zuverlässig, sein Wort gilt. Freunden wie Gegnern begegnet Scholz mit einem trockenen Humor. Wenn er grinst, was er gern tut, verziehen sich die Augen zu kleinen Schlitzen. Dabei ist der Vizekanzler als harter und versierter Verhandler bekannt, war federführender SPD-Verantwortlicher beim Koalitionsringen um die Themen Steuern und Finanzen. Scholz ist mit Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) verheiratet.

Scholz bewegt sich seit 2002 fast durchweg auf der bundespolitischen Bühne, zu Beginn als Generalsekretär der Partei, der die umstrittene Aganda-Politik des Kanzlers Schröder verteidigen muss. Er tut das auf eine Art und Weise, die ihm den Beinamen "Scholzomat" einträgt - wenig enthusiastisch. Von 2007 bis 2009 rückt Scholz als Arbeitsminister zum ersten Mal ins Bundeskabinett, nach dem Ende der Großen Koalition geht er zurück nach Hamburg und beschert der SPD dort 2011 einen fulminanten Wahlsieg. Als Regierungschef genießt er in der Hansestadt zumindest bis zum G20-Gipfel im Sommer 2017 hohe Beliebtheit. Anfang 2018 kehrt er dann zurück nach Berlin - als Finanzminister und Vizekanzler der Großen Koalition.

Philipp Guelland/ EPA-EFE/ REX Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken

Norbert Walter-Borjans,

67 Jahre

Seit seiner Amtszeit als Finanzminister in Nordrhein-Westfalen gilt Walter-Borjans - Spitzname "Nowabo" - als "Robin Hood der Steuerzahler". Damals kaufte er Daten potenzieller deutscher Steuerbetrüger in der Schweiz, die berühmten Steuer-CDs. Mehr als sieben Milliarden Euro holte er so in die Staatskasse. In die Politik kam Walter-Borjans 1984, der damalige NRW-Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) holte ihn in die Staatskanzlei. Ab 1991 war er unter anderem stellvertretender Regierungssprecher und Wirtschaftsstaatssekretär.

2006 wurde der Fan des 1. FC und Vater von vier Kindern in Köln Wirtschaftsdezernent, 2009 zusätzlich Kämmerer. Die Finanznot der Kommunen machte ihn erfinderisch: Er entwickelte die Bettensteuer, durch die fünf Prozent des Hotel-Übernachtungspreises in die klamme Stadtkasse fließt.

Der promovierte Ökonom wurde 2010 NRW-Finanzminister und blieb es sieben Jahre lang. In dieser Zeit legte er sich gerne mit anderen an - nach dem Motto: "Finanzminister sind immer die Spaßverderber". Nach dem Ende seiner Zeit als Minister schrieb er ein Buch über seinen Kampf gegen Steuerhinterziehung. Walter-Borjans stammt aus einer Handwerkerfamilie, der Vater war Schreiner, die Mutter Schneiderin.

Saskia Esken,

58 Jahre

Sie sitzt seit 2013 im Bundestag, ist Expertin für Digitales und setzt sich dafür ein, dass der digitale Wandel nicht nur Eliten nutzt, sondern alle Zugang dazu haben. Gleiche Chancen und Gerechtigkeit gehören zu den Kernzielen Eskens, die der Gruppe Parlamentarische Linke in der SPD-Fraktion angehört. Sie setzt sich ein für einen starken Staat und einen entschiedenen Klimaschutz.

Die in Stuttgart geborene und im Kreis Böblingen aufgewachsene Esken wurde vom sozialen und politischen Engagement ihrer Eltern geprägt. Sie arbeitete zunächst unter anderem in der Gastronomie, als Fahrerin und Schreibkraft. Später schloss sie eine Ausbildung zur Informatikerin ab und entwickelte Software. Erfahrungen sammelte sie im Landeselternbeirat, in der Politik auf Kommunal- und Kreisebene. In die SPD eingetreten ist Esken 1990. Sie hat drei Kinder und ist im Nordschwarzwald zu Hause, mag Waldspaziergänge, Musik und liest gern.

Engagiert ist Esken unter anderem auch gegen extreme Rechte. So gründete sie 2009 in Calw ein "Bündnis gegen Rechts", weil die NPD erwogen hatte, ihre Landesgeschäftsstelle dort einzurichten.