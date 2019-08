Knapp zwei Wochen vor Ablauf der Bewerberfrist im Rennen um den SPD-Parteivorsitz melden sich immer mehr potenzielle Anwärter. In der "Augsburger Allgemeinen" kündigte Karl-Heinz Brunner, SPD-Abgeordneter und Mitglied im konservativen Seeheimer Kreis, seine Kandidatur an.

Brunner sagte, er wolle sicherstellen, dass im Auswahlprozess "die ganze Vielfalt der Partei widergespiegelt wird". Vor den im September beginnenden Regionalkonferenzen zur Vorstellung der Kandidaten sehe er einen "deutlichen Überhang der GroKo-Gegner und des linken Parteispektrums". Laut der Zeitung will der 66-Jährige zunächst ohne weibliche Co-Kandidatin ins Rennen gehen.

Die SPD-Bewerber im Überblick

Brunner war von 1990 bis 2002 Bürgermeister der Stadt Illertissen, seit 2013 gehört er dem Bundestag an.

Schaffen die Kandidaten die Nominierungshürde?

Schon am Sonntag hatte die SPD-Linke Hilde Mattheis, ebenfalls Bundestagsabgeordnete, ihre Kandidatur verkündet. Sie tritt mit dem Verdi-Gewerkschafter und Ökonomen Dierk Hirschel an.

Auf Twitter schrieb die Vorsitzende des Forums Demokratische Linke 21 (DL21): "Gemeinsam mit dem DL21-Vorstandsmitglied und Verdi-Chefökonomen Dierk Hirschel trete ich für den SPD-Vorsitz an. Kämpft mit uns, für eine Sozialdemokratie die ihrem Namen alle Ehre macht! Macht Veränderung möglich."

Mattheis ist seit 2002 Abgeordnete im Bundestag, ihr Wahlkreis ist Ulm in Baden-Württemberg.

Sowohl bei Brunner als auch bei dem Duo Mattheis und Hirschel scheint fraglich, ob sie die Nominierungshürde passieren. Demnach müssen Bewerber oder Bewerber-Duos von mindestens fünf Unterbezirken oder einem Bezirk für den Vorsitz nominiert werden.

Wäre Olaf Scholz gut für die SPD? Ein Streitgespräch im Video:

Der prominenteste Bewerber ist Vizekanzler Olaf Scholz. (Lesen Sie hier, warum sich der Finanzminister nach anfänglichem Zögern doch zur Kandidatur entschied). Ihre Bewerbung angekündigt haben die Duos Gesine Schwan/Ralf Stegner, Simone Lange/Alexander Ahrens und Boris Pistorius/Petra Köpping. Als Einzelbewerber wollen der Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums Robert Maier und der frühere Bundestagsabgeordnete Hans Wallow antreten. Das Nominierungsverfahren bereits überstanden haben die Duos Michael Roth und Christina Kampmann sowie Nina Scheer und Karl Lauterbach.

SPD-Verfahren für den Parteivorsitz

Der Zeitplan im Überblick:

1. Juli: Bewerbungen

Ab diesem Tag können Zweierteams oder Einzelbewerber ihre Kandidatur für den SPD-Vorsitz einreichen. Für eine Kandidatur benötigen sie die Unterstützung von mindestens fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband.

1. September: Regionalkonferenzen

Die Bewerbungsfrist endet. Die Kandidaten präsentieren sich danach in 23 Regionalkonferenzen der Basis. Fünf Wochen lang können sie bei den Mitgliedern für sich werben. Der Auftakt ist am 4. September in Saarbrücken, der Abschluss am 12. Oktober in München.

14. Oktober: Basisentscheid

Die rund 440.000 SPD-Mitglieder dürfen in einem Basisentscheid ihren Kandidaten oder ihr Kandidatenteam für die Parteispitze bestimmen.

26. Oktober: Ergebnis des Mitgliedervotums

Das Ergebnis des Mitgliederentscheids soll vorgestellt werden. Sollte kein Kandidat beziehungsweise kein Doppelteam über 50 Prozent der Stimmen erhalten, soll es einen Stichentscheid zwischen den beiden Erstplatzierten geben. Die Wahl ist rechtlich nicht bindend, politisch dürfte der Parteitag aber kaum am Votum der Mitglieder vorbeikommen.

6. bis 8. Dezember: Parteitag

In Berlin kommt der Bundesparteitag der SPD zusammen. Er soll den oder die Gewinner des Mitgliederentscheids formell an die SPD-Spitze wählen - und über die Halbzeitbilanz der Großen Koalition entscheiden.