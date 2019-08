Weitere Kandidaten für SPD-Vorsitz Scheer und Lauterbach sammeln nötige Unterstützer

Das Rennen um den SPD-Vorsitz hat deutlich an Schwung gewonnen. Nun hat das zweite Bewerberduo die nötigen Unterstützer für die Nominierung gesammelt: Die beiden Bundestagsabgeordneten Nina Scheer und Karl Lauterbach sicherten sich am Freitag nach SPIEGEL-Informationen den fünften Unterbezirk.

Bislang ist dies aus dem Bewerberfeld nur dem Team Christina Kampmann und Michael Roth gelungen. Sie wurden vom Bezirk Hessen-Nord nominiert. Scheer und Lauterbach haben folgende Unterbezirke auf ihrer Seite: Leverkusen, Herzogtum Lauenburg, Essen, Kreis Segeberg und Stormarn.

Als letzter Unterbezirk nominierte am Freitag die Essener SPD das Duo. Geführt wird der Verband vom nordrhein-westfälischen Fraktionschef Thomas Kutschaty. Er sagte dem SPIEGEL, es sei wichtig, dass es neben Olaf Scholz weitere Kandidaturen gebe. "Die Essener SPD ist für ein breites Personalangebot. Die Kandidatur von Nina Scheer und Karl Lauterbach sollen die Mitglieder sehen."

Gesundheitsexperte Lauterbach hatte zuvor zu den Bewerbungen von Vizekanzler Olaf Scholz sowie dem Duo Petra Köpping und Boris Pistorius gesagt, er erwarte jetzt einen "klaren Lagerwahlkampf". Auf der einen Seite stünden er und Nina Scheer mit einem rot-grünen Linkskurs und dem Versprechen, die Große Koalition zu verlassen. Lauterbach weiter: "Auf der anderen Seite stehen Scholz und Pistorius mit einem Pro-GroKo-Kurs."

SPD-Verfahren für den Parteivorsitz

Der Zeitplan im Überblick:

1. Juli: Bewerbungen

Ab diesem Tag können Zweierteams oder Einzelbewerber ihre Kandidatur für den SPD-Vorsitz einreichen. Für eine Kandidatur benötigen sie die Unterstützung von mindestens fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband.

1. September: Regionalkonferenzen

Die Bewerbungsfrist endet. Die Kandidaten präsentieren sich danach in 23 Regionalkonferenzen der Basis. Fünf Wochen lang können sie bei den Mitgliedern für sich werben. Der Auftakt ist am 4. September in Saarbrücken, der Abschluss am 12. Oktober in München.

14. Oktober: Basisentscheid

Die rund 440.000 SPD-Mitglieder dürfen in einem Basisentscheid ihren Kandidaten oder ihr Kandidatenteam für die Parteispitze bestimmen.

26. Oktober: Ergebnis des Mitgliedervotums

Das Ergebnis des Mitgliederentscheids soll vorgestellt werden. Sollte kein Kandidat beziehungsweise kein Doppelteam über 50 Prozent der Stimmen erhalten, soll es einen Stichentscheid zwischen den beiden Erstplatzierten geben. Die Wahl ist rechtlich nicht bindend, politisch dürfte der Parteitag aber kaum am Votum der Mitglieder vorbeikommen.

6. bis 8. Dezember: Parteitag

In Berlin kommt der Bundesparteitag der SPD zusammen. Er soll den oder die Gewinner des Mitgliederentscheids formell an die SPD-Spitze wählen - und über die Halbzeitbilanz der Großen Koalition entscheiden.