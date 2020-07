SPD-Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt "Die Diskussionen über die SPD setzen keine Glückshormone frei"

Sie ist Sozialdemokratin und will in Sachsen-Anhalt Ministerpräsidentin werden: Katja Pähle über Streit in der Kenia-Koalition, die schwierige Kandidatensuche bei der SPD - und den Fall Oury Jalloh.