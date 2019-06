Newsblog zur SPD-Krise Grüne fordern Neuwahlen bei Scheitern der GroKo

Andrea Nahles gibt den SPD- und den Fraktionsvorsitz im Bundestag ab. Mit ihrer Ankündigung vom Sonntag löst sie in Berlin ein politisches Beben aus. Wer soll die Krisenpartei führen? Was wird nun aus der GroKo? Kommen nun Neuwahlen? Lesen Sie die aktuellen Entwicklungen hier im Newsblog:

10.46 Uhr

+++ EIL +++ Ein Trio für die SPD: Die Partei soll kommissarisch von Thorsten Schäfer-Gümbel, Manuela Schwesig und Malu Dreyer geführt werden.

10.35 Uhr

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) will eine Frau - entweder an der Spitze der Partei oder an der Spitze der Fraktion: "Ich glaube, dass eine der beiden Führungspositionen mit einer Frau besetzt werden muss", sagte Oppermann am Montag im ZDF-"Morgenmagazin".

Beim Fraktionsvorsitz soll eine Entscheidung vor der Sommerpause fallen, findet Oppermann. Beim Parteivorsitz könne es hingegen "länger dauern". In den "nächsten zwei, drei Monaten" werde die SPD wohl keine Chef finden, prognostiziert er. Seiner Partei attestiert er "eine gewisse Tendenz zu autoaggressivem Verhalten".

10.18 Uhr

Die Grünen fordern - wenig überraschend - Neuwahlen, falls die Koalition aus Union und SPD im Bund zerbricht. Sie könnten dann mit deutlichen Zugewinnen rechnen, stehen sie doch aktuell in der Wählergunst sogar vor den Sozialdemokraten.

DPA Grünen-Chefin Baerbock am Wahlabend

"Was für mich, was für uns alle Grünen klar ist, dass wir nicht das Reserverad sind, was einfach so einspringt", sagte die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock im ZDF.

"Wenn diese Bundesregierung keine Kraft mehr hat, dann muss die Gesellschaft, dann müssen die Bürgerinnen dieses Landes neu entscheiden, weil das ganze Personal, die ganzen Themen, die sind ganz anders zweieinhalb Jahre nach der letzten Bundestagswahl."

Die aktuelle SPIEGEL-ONLINE-Sonntagsfrage sieht die Grünen bei 18 Prozent und damit vor der SPD. Bei der Europawahl vor einer Woche holte die Ökopartei mit 20,5 Prozent ihr bestes Resultat bei einer bundesweiten Abstimmung.

9.05 Uhr

Andrea Nahles fragt sich: Wie war ich? Und das fragen auch die Kommentatoren der deutschen Tageszeitungen. Die "taz" sieht Nahles auch als Opfer, dem vieles übler genommen wurde als Basta-Schröder oder Stinkefinger-Steinbrück. Für die SZ und die FAZ ist die SPD in einer dramatischen Lage: Hier finden Sie eine Zusammenstellung der Kommentare in der Presse.

8:40 Uhr

Auch in der Talkshow "Anne Will" war natürlich die Nahles- und SPD-Krise ein Thema. Allerdings waren sich die Diskutanten uneinig, ob der Nahles-Rückzug nun Katharsis oder Kollaps für die GroKo bedeutet. Und Nahles-Gefolgsmann Olaf Scholz trug Schwarz.