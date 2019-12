Anstehender Parteitag Klingbeil bewirbt sich erneut als SPD-Generalsekretär

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sollen auf dem SPD-Parteitag ab Freitag in Berlin offiziell zum neuen Führungsduo der SPD gewählt werden - und noch eine Personalie steht an: Lars Klingbeil will sich erneut für das Amt des SPD-Generalsekretärs bewerben.

Walter-Borjans und Esken hätten ihn gebeten weiterzumachen, sagte Klingbeil in einem jetzt veröffentlichten Video. "Ich habe gemerkt, das, was ich vorhabe in der SPD, das, was ich vorhabe hier in der Parteizentrale, der Weg, den ich gehen will, das passt zusammen". Deshalb werde er sich auf dem Parteitag erneut als Generalsekretär zur Wahl stellen.

Seit Samstag haben mich viele Fragen erreicht: Trittst Du als Generalsekretär wieder an oder nicht? Die Antwort: Video gucken. Spoiler: #UnsereSPD #SPDbpt19 pic.twitter.com/GlLDeQ9ODH — Lars Klingbeil (@larsklingbeil) December 4, 2019

Der 41-jährige Klingbeil hat das Amt seit Dezember 2017 inne. Er gilt als Befürworter einer Fortsetzung der Koalition mit der Union. Walter-Borjans und Esken gelten als Kritiker des Bündnisses.

Die Abstimmung unter den SPD-Mitgliedern hatten Walter-Borjans und Esken am vergangenen Samstag gewonnen, ihre Bestätigung durch die Delegierten gilt als Formsache. Üblicherweise haben die Parteichefs bei der Nominierung des Generalsekretärs ein gewichtiges Wort.