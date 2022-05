Das Willy-Brandt-Haus in Berlin am Abend des Wahlsonntags. SPD-Chefin Saskia Esken tritt in der Parteizentrale vor die Kameras. Zuletzt, so ungewohnt das für die Sozialdemokraten nach vielen trüben Jahren sein mochte, waren das Momente für Erfolgsmeldungen.

Bei der Bundestagswahl hatte es die SPD mit einem spektakulären Schlussspurt auf Platz eins geschafft und machte Olaf Scholz zum Kanzler.

In Mecklenburg-Vorpommern legte die Partei mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gewaltig zu und befreite sich aus der Großen Koalition.

Vor wenigen Wochen schließlich, im Saarland, gelang den Sozialdemokraten etwas, das lange kaum mehr möglich schien: Sie holten die absolute Mehrheit. Und jetzt?

»Das Ergebnis ist bitter und eine herbe Enttäuschung«, sagt Esken. Die heutige SPD aber lasse sich nicht mehr verunsichern. Es ist der Versuch, Selbstvertrauen zu demonstrieren in der Stunde des Debakels. Gewissheiten dahin Was die SPD am gestrigen Sonntagabend mal wieder erfahren muss, ist, dass alte Gewissheiten endgültig dahin sind. Eine davon lautete lange Zeit: Die SPD ist ein natürlicher Anwärter auf die Führung von Regierungen. Vor allem in Schleswig-Holstein, wo die Sozialdemokraten von Ende der Achtzigerjahre bis 2005 ein Abo auf die Staatskanzlei hatten.

Nun aber zeigen die Zahlen des Abends ein verheerendes Bild: Die Hoffnung auf einen Machtwechsel in Kiel erweist sich als illusorisch, vielmehr stürzt die SPD im Norden ab, verliert zweistellig, landet weit unter 20 Prozent. Deutlich davor liegen die vor Kraft strotzende CDU von Ministerpräsident Daniel Günther und die aufstrebenden Grünen. Der SPD bleibt Platz drei. Eine Demütigung.

Natürlich bemühen sich führende Genossen im Bund sofort nach Kräften, das Desaster kleinzureden. Schlimm ja, das ist der Tenor, aber es gehe ja nur um nur Schleswig-Holstein, ein vergleichbar kleines Land von der Einwohnerzahl, in dem man es obendrein als Außenseiter mit einem übermächtigen Ministerpräsidenten zu tun gehabt habe.

Er würde ja offen darüber sprechen, wenn er »einen großen bundespolitischen Trend ausmachen würde«, der in Kiel durchgeschlagen habe, sagt Generalsekretär Kevin Kühnert im ZDF. »Aber das ist schlicht und ergreifend nicht der Fall.« Schlappe im Norden gemacht Und tatsächlich: Vieles spricht dafür, dass die SPD-Schlappe ihre Ursachen zuallererst vor Ort im Norden hat. CDU-Mann Günther gilt als beliebtester Ministerpräsident der Republik, erste Erhebungen zeigen, dass er als Person für einen übergroßen Teil der Unionswähler ausschlaggebend war. Die Landes-SPD hatte Günther jedenfalls wenig entgegenzusetzen. Im August vergangenen Jahres hatte Parteichefin Serpil Midyatli überraschend den Weg für die Spitzenkandidatur des bis dato in der breiten Öffentlichkeit völlig unbekannte Ex-Grünen Thomas Losse-Müller gemacht. Nur etwa ein Dreivierteljahr blieb Losse-Müller, um sich im Land einen Namen zu machen. Viel zu wenig, wie sich herausstellte.

Der Plan, mit Losse-Müller einen furiosen Wahlkampfendspurt hinzulegen, scheiterte kläglich. In internationalen Krisenzeiten schien das Interesse an der Landtagswahl nicht sonderlich ausgeprägt, zumal es in Schleswig-Holstein auch kaum durchschlagende Reibungspunkte zwischen den Konkurrenten gab.

Bild vergrößern SPD-Kandidat Thomas Losse-Müller (l.) bei einem Wahlkampftermin mit CDU-Ministerpräsident Daniel Günther Foto: Marcus Brandt / dpa

Nur: Ganz so spurlos dürfte die Pleite in Kiel dann doch nicht an den Genossen vorbeigehen. Das Regieren in Berlin dürfte in Zukunft jedenfalls nicht einfacher werden. Schließlich wurde wieder eine Chance verpasst, die Machtbasis der Berliner Ampelregierung in den Ländern zu erweitern. Schon der Triumph im Saarland brachte manche Genossen ins Nachdenken. Die Sorgen galten damals den Koalitionspartnern: Weil Grüne und FDP an der Saar außen vor blieben, fürchteten manche in der SPD, die beiden Partner könnten mit ihrer Rolle in Berlin hadern.

SPD muss zuschauen Nun aber ist die Lage aus SPD-Sicht noch ungünstiger. FDP oder Grüne: In Kiel kann sich die Union aussuchen, mit wem sie künftig regiert. Die SPD muss am Ende zusehen, wie zumindest eine der beiden Parteien ihre Beziehungen zur Union wieder auffrischen. Ampel-Euphorie? Ein neues politisches Projekt mit Strahlkraft? Davon kann derzeit keine Rede sein.

Dabei hätten andere in der SPD ein starkes Signal aus Schleswig-Holstein gut gebrauchen können. Thomas Kutschaty etwa, Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen. Dort wird am kommenden Sonntag gewählt, und Kutschaty will von der Union die Düsseldorfer Staatskanzlei zurückerobern. Der Druck ist gewaltig. Nordrhein-Westfalen war mal Stammland der SPD, als bevölkerungsreichstes Bundesland ist es zudem von enormer politisch-strategischer Bedeutung. Die Wahl im Westen ist ein echter Gradmesser für die gesamte SPD. Nun aber müssen die NRW-Genossen ohne Rückenwind aus dem Norden in ihren Wahlkampfendspurt gehen. Scholz unter Druck Und auch ein anderer Sozialdemokrat wäre sicher besonders froh über ein bisschen Wahleuphorie gewesen. Kanzler Scholz steht seit Wochen öffentlich massiv unter Druck – vor allem wegen seines zögerlichen Kurses bei der militärischen Unterstützung der Ukraine. In der SPD verweist man deshalb gern darauf, dass die mediale Empörung sich nicht immer mit der in Umfragen gemessenen Stimmung in der Bevölkerung deckt. Was wäre da der bessere Beweis gewesen als ein Sieg oder zumindest ein gutes Ergebnis in Schleswig-Holstein? Doch allzu groß waren die Hoffnungen darauf in Berlin offenbar schon länger nicht mehr. Darauf deutet auch der Auftritt des Kanzlers am Sonntagabend hin. Olaf Scholz zeichnete eine Fernsehansprache auf. Es geht um Krieg, damals und heute, das Ende des Zweiten Weltkriegs und um die Ukraine, die sich seit Wochen der russischen Invasion erwehrt.